FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer nochmaligen Anpassung der Prognose für 2023 hat der Technologiekonzern Süss Microtec die Anleger am Mittwochnachmittag diesmal auf seine Seite gezogen. Die Aktien sprangen um mehr als 16 Prozent hoch auf fast 20 Euro, ließen damit die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend hinter sich und nahmen Kurs auf die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Die Ende Oktober entstandene Kurslücke im Zuge der damals nach unten angepassten Prognose konnten die Papiere nun schließen.

Das SDax -Unternehmen verkauft die Microoptics-Sparte an den Konzern Focuslight Technologies und passte deswegen die Prognose abermals an. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 75,5 Millionen Euro. Ein Händler wertete dies in einer Einschätzung als insgesamt sehr positiv. Für Süss sei dies ein "netter Gewinn außer der Reihe". Die Sparte sei zuvor aufgrund ihrer niedrigeren Margen eine Belastung gewesen./ajx/jha/