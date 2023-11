EQS-Ad-hoc: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

JOST Werke SE: JOST passt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an und veröffentlicht vorläufige Zwischenergebnisse für das 3. Quartal 2023



08.11.2023 / 14:27 CET/CEST

JOST passt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an und veröffentlicht vorläufige Zwischenergebnisse für das 3. Quartal 2023 Umsatz im Q3 2023 belastet durch Währungseffekte erreicht 292,0 Mio. EUR (Q3 2022: 327,1 Mio. EUR)

Bereinigtes EBIT im Q3 2023 steigt stark um 9,9 % auf 33,4 Mio. EUR (Q3 2022: 30,4 Mio. EUR)

Bereinigte EBIT-Marge um 2,1 Prozentpunkte auf 11,4 % stark erhöht (Q3 2022: 9,3 %)

Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 aktualisiert: Bereinigtes EBIT 2023 soll im hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber 2022 wachsen (früher: niedrig einstelliges Prozentwachstum). Umsatz 2023 soll auf Vorjahresniveau bleiben (früher: niedrig einstelliges Prozentwachstum). Die bereinigte EBIT-Marge soll sich gegenüber 2022 deutlich verbessern (früher: leichte Verbesserung). Neu-Isenburg, 8. November 2023. Die JOST Werke SE ("JOST"), ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an und teilt die vorläufigen Zwischenergebnisse für das 3. Quartal 2023 mit. Neuer Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 Vor dem Hintergrund der vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen des Monats Oktobers sowie basierend auf den Erwartungen für das restliche Geschäftsjahr 2023, rechnet der Vorstand der JOST Werke SE nun damit, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber 2022 steigen wird (früher: Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich). Der Umsatz für das Jahr 2023 soll dabei, bedingt durch negative Währungseffekte sowie einer anhaltenden schwachen Nachfrage im Bereich Landwirtschaft, auf dem Vorjahresniveau bleiben (früher: Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich). Aufgrund der im Laufe des Jahres erzielten Effizienzverbesserungen im Bereich Transport und die erfolgreich eingeführten Kostenkontrollmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft erwartet der Vorstand, dass sich die bereinigte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2023 gegenüber 2022 deutlich verbessern wird (früher: leichte Verbesserung). Vorläufige Ergebnisse für das 3. Quartal 2023 Im 3. Quartal ist der Umsatz von JOST um 10,7 % auf 292,0 Mio. EUR gegenüber dem 3. Quartal 2022 gesunken (Q3 2022: 327,1 Mio. EUR). Dieser Rückgang ist maßgeblich auf die schwache Nachfrage für landwirtschaftliche Komponenten zurückzuführen und wurde durch starke negative translatorische Währungseffekte in Höhe von -18,4 Mio. EUR zusätzlich beeinträchtigt. Bereinigt um die Währungseffekte, ist der Umsatz im 3. Quartal 2023 um 5,1 % zurückgegangen. In den ersten neun Monaten 2023 ist der Umsatz des Konzerns um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen (währungsbereinigt +3,7%) und belief sich auf 964,0 Mio. EUR (9M 2022: 960,9 Mio. EUR). Insgesamt ging der Umsatz mit landwirtschaftlichen Komponenten im 3. Quartal 2023 um 40,3 % auf 49,5 Mio. EUR zurück (Q3 2022: 83,0 Mio. EUR). Bereinigt um Währungseffekte, reduzierte sich der Umsatz im Bereich Landwirtschaft um 34,5 % gegenüber dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten des Jahres ist der Umsatz im Bereich Landwirtschaft um 25,5 % auf 192,6 Mio. EUR gesunken (9M 2022: 258,6 Mio. EUR). Im Bereich Transport konnte der robuste Markt für LKW die etwas schwächere Nachfrage nach Anhängern kompensieren, sodass der Umsatz im 3. Quartal 2023 um 0,7 % auf 242,5 Mio. EUR zurückgegangen ist (Q3 2022: 244,2 Mio. EUR). Dieser Rückgang ist ausschließlich auf negative Währungseffekte zurückzuführen, denn bereinigt um Währungseffekte ist der Umsatz im Bereich Transport im 3. Quartal 2023 um 4,6 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In den ersten neun Monaten des Jahres ist der Umsatz im Bereich Transport um 9,8 % auf 771,4 Mio. EUR gewachsen (9M 2022: 702,3 Mio. EUR). Durch Effizienzsteigerungen und Kostenkontrollmaßnahmen konnte JOST trotz des Umsatzrückgangs im 3. Quartal 2023 das bereinigte EBIT um 9,9 % auf 33,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr steigern (Q3 2022: 30,4 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge um 2,1 Prozentpunkte auf 11,4 % gegenüber dem Vorjahr verbessern (Q3 2022: 9,3 %). In den ersten neun Monaten 2023 erhöhte sich das bereinigte EBIT um 14,0 % auf 110,4 Mio. EUR (9M 2022: 96,9 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 11,5 % (9M 2022: 10,1 %). JOST wird die finalen Finanzergebnisse zusammen mit dem Zwischenbericht für das 3. Quartal 2023 am 13. November 2023 veröffentlichen und an diesem Tag um 11:00 Uhr MEZ eine Videokonferenz für Analysten und Investoren anbieten. Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com



