Essen (ots) -Ein Einkaufserlebnis für die ganze Familie - das ist die Mode Heim Handwerk 2023. Die beliebte Verbrauchermesse mitten im Ruhrgebiet lädt Besucher*innen auch in diesem Jahr wieder dazu ein, in die vorweihnachtliche Shopping-Welt einzutauchen, neue Produktwelten kennenzulernen und sich vom umfangreichen Rahmenprogramm auf der Veranstaltung faszinieren zu lassen. Besonders punkten kann die Mode Heim Handwerk 2023 mit einem optimierten Hallen- und Programmplan sowie vielen Highlights in den Bereichen Sport, Mode, Ambiente, Genuss, Bauen und DIY mit insgesamt rund 330 Ausstellern."Die Mode Heim Handwerk ist Kult - und mit ihrem günstigen Termin kurz vor der Weihnachtszeit die ideale Gelegenheit, aus dem Alltagsstress in eine Welt einzutauchen, die zum Verweilen, Informieren und Kennenlernen einlädt. Durch die vielen spannenden Produkte bietet sich zudem die Möglichkeit, erste Weihnachtsgeschenke zu besorgen und sich für Geschenkideen anregen zu lassen", erklärt Gunter Arndt, Projektleiter der Mode Heim Handwerk.Inspiration für die eigenen vier WändeDie inspirierende Verbrauchermesse mitten im Ruhrgebiet ist in diesem Jahr auf insgesamt sechs Themenbereiche aufgeteilt. In Halle 8 lädt etwa der Bereich "Kreativ + Kostbar" die Besucher*innen dazu ein, sich einen umfassenden Überblick über individuelle Schmuckideen, kreative Malerei bis hin zu liebevollen Dekorationen für die Weihnachtszeit zu verschaffen. Neben einem Bühnenprogramm wartet hier ein breites Angebot zu Adventsfloristik inklusive Workshops und Live-Vorführungen auf die Gäste.In Halle 7 setzt sich die Veranstaltung mit den Ausstellungsbereichen "Bauen + Wohnen" sowie "Reise + Freizeit" fort. Ein breites Programm an Mitmach-Aktionen und Informationsmöglichkeiten über den Vereinssport in Essen bietet der Essener Sportbund (ESPO). Auf fünf spannenden Aktionsflächen können sich Gäste aller Altersklassen über sportliche Angebote im Stadtgebiet informieren. Neben der "Show-Arena" wird es Aktionsflächen unter den Schlagworten "Alles, was rollt", "Rehasport", "Kampfsport" und "Wassersport" geben. Zudem statten die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen dem ESPO am Freitag, 10. November, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einen Besuch ab und treten unter anderem an der Torwand gegen Besucher*innen der Mode Heim Handwerk an.Buntes Bühnenprogramm mit Show-HighlightsHalle 6 teilt sich in drei Themenbereiche auf. Die Fläche unter dem Motto "Markt + Genuss" spricht alle Messegäste an, die sich für Kulinarisches begeistern können. Unter dem Dach "Haushalt + Ambiente" präsentieren sich unter anderem verschiedene Anbieter von Haushaltsgeräten. Wenige Meter weiter erwartet die Besucher*innen die "Mode + Beauty"-Fläche mit der MHH-Showbühne, auf der an allen Messetagen jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr Modenschauen stattfinden.Auch dieses Jahr richtet sich die MHH mit einem spannenden Sport-, Kultur- und Handwerksangebot gezielt an die ganze Familie. Highlight ist das Theaterstück "Meins Meins Deins", das sich mit den wichtigen Themen Integration und Empathie befasst. Darüber hinaus wird es eine Weihnachtsbäckerei geben, in der Kekse und andere Leckereien hergestellt werden. Am Stand der Landesvereinigung Milch NRW zeigt TV-Koch Björn Freitag am Eröffnungstag der Messe von 11.30 bis 13 Uhr dazu, welche leckeren Gerichte unter Verwendung von Milchprodukten entstehen können.Parallel zur Messe lädt der Eigentümerverband Haus & Grund gemeinsam mit der Sparkasse Essen und den Stadtwerken Essen am 10. November von 15 bis 17 Uhr Mitglieder und alle interessierten Besucher*innen in das Congress Center Ost zum Essener Haus & Grund-Kongress ein. Gäste erhalten hier wertvolle Informationen zu den Themen Bauen, Kommunale Wärmeplanung, Einbruchschutz, Entwicklung von Immobilienpreisen und Energetisches Sanieren.Über das Programm "Junge Wilde" finden dazu etwa 30 Start-ups in die Messe Essen, um dem Publikum innovative Produktideen zu präsentieren. Lokal produzierte Spirituosen werden hier ebenso angeboten wie Beautyprodukte oder Duftaromen für das eigene Zuhause. Ausgestellt und prämiert werden auf der Mode Heim Handwerk zudem die besten Gesellenstücke von Tischler*innen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Der Fachverband des Tischlerhandwerks NRW begutachtet und bewertet innerhalb des Landeswettbewerbs "Die gute Form" handwerklich herausragend hergestellte Möbelstücke.Eintrittspreise & ÖffnungszeitenFür ein Tagesticket zahlen Erwachsene auf der Mode Heim Handwerk acht Euro (ermäßigt sieben Euro). Kinder von sechs bis 14 Jahren können für einen Euro auf die Messe. Kinder unter sechs Jahren sowie Begleitpersonen von Menschen mit Schwerbehinderung erhalten eine kostenfreie Eintrittskarte an der Kasse vor Ort. An allen Messetagen hat die Mode Heim Handwerk in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einlass erfolgt über die Eingänge Ost und Mitte.Weitere Informationen und Tickets unter www.mhh-essen.de.Pressekontakt:Joel KlaasPresseE-Mail: joel.klaas@messe-essen.deOriginal-Content von: Messe Essen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50637/5644372