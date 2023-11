Umsatzanstieg auf 7 Crore bzw. über 1.150.000 Dollar im Oktober

Umsatzwachstum durch budgetstarke Kampagnen und intensives Social-Media-Marketing während des Diwali-Festes

MUMBAI und TORONTO 8. November 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF) ein in Indien und den USA tätiges Unternehmen, das Inhalte produziert und vertreibt, die von Social-Media-Stars und Content Creators kreiert wurden, hat bekannt gegeben, dass sein in Indien ansässiger Geschäftszweig für Influencer Marketing, Chtrbox, mit seinem umsatzstärksten Monat seit der Firmengründung einen neuen Meilenstein erzielen konnte. Im Oktober 2023 verbuchte die Firma einen Gesamtumsatz in Höhe von über 7 Crore bzw. 1.150.000 Dollar*. Umsatztreiber in diesem Monat war eine Kombination aus größeren Budgets für Einzelkampagnen und Wachstum des Gesamtgeschäfts sowie zusätzlich eine Intensivierung der Marketinginitiativen in den sozialen Medien während des Lichterfestes Diwali in Indien.

Einem Bericht der Analysefirma PQ Media zufolge war Indien im Jahr 2022 der am zweitschnellsten wachsende Markt für das Influencer Marketing. Weltweit dürfte mit dem Influencer Marketing im Jahr 2023 ein Umsatz von 21,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden. Laut der jüngsten Prognose von Goldman Sachs dürfte die gesamte Branche, die sich als "Creator Economy" (Kreativwirtschaft) einen Namen macht, bis zum Jahr 2027 ein Gesamtvolumen von knapp einer halben Billion Dollar erreichen.** Die im Jahr 2016 gegründete Firma Chtrbox konnte sich in Indien als führende Influencer-Agentur positionieren. Seit der Firmengründung wurden mehr als 30.000 Kampagnen für über 2.000 Markenunternehmen lanciert und damit mehr als 100 Milliarden Impressionen erzielt. Die Firma wurde von QYOU Media im Juni 2021 übernommen.

Curt Marvis, der CEO und Mitbegründer von QYOU Media, erklärt: "Wir sind sehr stolz auf den großartigen Erfolg, den das Team von Chtrbox im Monat Oktober verbuchen konnte, und hoffen auf ein weiteres starkes Geschäftsquartal. Wenngleich das Jahr 2023 viele Herausforderungen in der Weltwirtschaft mit sich gebracht hat und das Influencer-Geschäft in den USA zusätzlich von den anhaltenden Streiks der Schauspieler überschattet wird, glauben wir fest daran, dass die Fähigkeit der Content Creators, die Aufmerksamkeit, das Engagement und die Steigerung von Markenbewusstsein zu steigern, die Zukunft für alle Vermarkter ist. Das Geschäftsergebnis von Chtrbox für Oktober bestätigt das. Wir haben uns eine beachtliche Klientel von erstklassigen und international renommierten Marken aufgebaut, die zunehmend darauf vertrauen, dass wir ihnen relevante Zielgruppen im großen Stil bringen. Wir glauben fest daran, dass unsere Bemühungen zur Festigung unserer Position in der aufkeimenden Content Economy im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung Früchte tragen werden."

* Ungeprüft und bei einem Wechselkurs von einer Rupie zu $.017 kanadischen Dollar

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir unter unserer Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan und Sadhguru TV Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei der Erstellung von Inhalten und deren Vermarktung über Kreative und Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

