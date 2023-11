SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Nach jahrelanger Wartezeit werden Videospiele-Fans Anfang Dezember einen ersten Eindruck vom nächsten Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" bekommen. Dann wird ein Trailer veröffentlicht, wie die Entwicklerfirma Rockstar am Mittwoch ankündigte. Zum Erscheinungstermin gab es weiterhin keine Angaben.

Die vergangene Ausgabe "Grand Theft Auto V" erschien bereits 2013. Spieler wurden inzwischen immer ungeduldiger, Rockstar bestätigte allerdings erst 2022, dass an einem neuen Spiel gearbeitet wird. Medienberichten und Leaks zufolge soll das Game "Grand Theft Auto VI" heißen und in einer fiktiven Version von Miami angesiedelt sein. Die vorherige Ausgabe wurde in einem Jahrzehnt 185 Millionen Mal verkauft. Die Aktie der Rockstar-Mutter Take-Two sprang nach der Trailer-Ankündigung um gut zehn Prozent hoch./so/DP/ngu