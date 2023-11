AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist am Mittwoch mit dem Emir von Katar zusammengetroffen, um im Nahost-Konflikt zu vermitteln. Anschließend reiste er weiter nach Israel, um mit Premier Benjamin Netanjahu zu sprechen, teilte Rutte am Mittwoch über X (früher Twitter) mit. Katar spielt bei den Verhandlungen in dem Konflikt eine wichtige Rolle.

Er habe gemeinsam mit dem Emir und Außenminister Katars über mögliche Kampfpausen im Gazastreifen und humanitäre Hilfe gesprochen, sagte Rutte dem niederländischen Radio in Jerusalem. Einzelheiten nannte er nicht. Die verschiedenen möglichen Szenarien wolle er "persönlich mit Netanjahu besprechen."

Mit dem Emir von Katar habe er auch über die Freilassung der Geiseln gesprochen. Es ist das zweite Mal nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober auf Israel, dass Rutte mit Netanjahu zusammenkommen will.