Microsoft Teams hat in der Version 2.0 einen humorvollen Übersetzungsfehler in einigen Sprachversionen, an dessen Behebung Microsoft bereits arbeitet. Mit einem Rollout des Fixes wird bis Mitte November gerechnet. Microsoft Teams hat vor nicht allzu langer Zeit ein Update auf Version 2.0 erhalten, das eine Reihe von Verbesserungen und neuen Features mit sich brachte. Jedoch sorgte eine kleine Panne in der deutschen Übersetzung für heitere Momente ...

