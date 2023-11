SIXT hat seinen Wachstumskurs in den Sommermonaten fortgesetzt und erstmals einen Umsatz von über einer Milliarde Euro in einem Quartal erwirtschaftet. Mit 1,13 Mrd. Euro (+13,2% ggü. dem Vorjahresquartal) hat SIXT somit - wie schon in den ersten beiden Quartalen 2023 - auch in Q3 einen Rekordumsatz erzielt. Dabei profitierte der Premium-Mobilitätsdienstleister von einer hohen Reisenachfrage während der Haupt-Urlaubssaison sowie einer Rekordflotte von durchschnittlich 189.000 Vermietfahrzeugen exkl. Franchise (Q3 2022: 149.300 Fzg.). Die erzielten Mietwagenpreise befanden sich hierbei weiterhin ...

