Siebter Exit im Jahr 2023: Mutares hat die Plati Group erfolgreich an Accursia Capital veräußert München, 8. November 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Plati Group an Accursia Capital veräußert. Plati Group ist ein weltweiter Anbieter von Kabelbäumen und Verkabelungen. Das 1973 gegründete Unternehmen verfügt über zwei Produktionsstandorte in Polen und der Ukraine und ein Vertriebsbüro in Italien sowie beste Kenntnisse in der Herstellung von kundenspezifischen Produkten, unter anderem für die Automobil- und Konsumgüterindustrie. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von ca. EUR 22 Mio. und beschäftigte mehr als 450 Mitarbeitende. Mit der Unterstützung des Mutares-Teams wurde das Unternehmen nach der Übernahme von der Deren Group im Januar 2019 schnell und erfolgreich neu positioniert, wobei der Fokus auf der Reduzierung von Verlustprodukten und einer verbesserten Arbeitsorganisation sowie auf Produktivitätssteigerungen lag. Nach erfolgter Restrukturierung wurde der Schwerpunkt auf die Expansion der Absatzmärkte und Ausweitung des Produktportfolios gelegt. Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: "Das Unternehmen ist nach der Implementierung unserer Maßnahmen sehr gut für die Zukunft positioniert. Wir freuen uns, mit Accursia Capital einen Eigentümer für die Plati Group gefunden zu haben, der die Stabilität für die Mitarbeitenden und Kunden gewährleistet sowie den Wachstumskurs weiterführt und auch Synergien mit dem eigenen Portfolio aufweisen kann."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

