Erfolgreiche Digitalisierungspartner für Industrie 4.0

Die Managementberatung NEONEX und der Softwarehersteller Fabasoft Approve begleiten den weltmarktführenden Pumpen- und Armaturenhersteller KSB bei der Digitalen Transformation. Um Kunden optimal zu bedienen, wird im Pilotwerk in Pegnitz (Deutschland) mit verschiedenen Use Cases zur Digitalisierung die Verwandlung in eine Smart Factory vorangetrieben. Ein Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit ist die Automatisierung von Dokumentationsprozessen, mit der jährlich 7.700 Arbeitsstunden am Standort eingespart werden können.

KSB stand dabei vor der Aufgabe, mit Unterstützung von NEONEX die wichtigsten Geschäftsprozesse zu identifizieren, zu priorisieren und deren Transformation zu starten. Fabasoft Approve wurde mit der Digitalisierung des Dokumentationsmanagements (digitale Steuerung der Lieferanten-, Qualitäts- sowie Kundendokumentation) im Konzern beauftragt.

Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette

Die Herausforderung bestand darin, die administrativen Prozesse, welche interne sowie externe Beteiligte entlang der Wertschöpfungskette von KSB mit enormem manuellem Aufwand abgewickelt haben, transparenter sowie effizienter zu gestalten und teilweise zu automatisieren.

"Dank der Beratung durch NEONEX sowie deren Expertise beim Design der Prozesse und Datenstrukturen mit Fokus auf Effizienz und Effektivität gelang es in kurzer Zeit, die Use Cases in digitale Workflows zu gießen. Die dadurch eingesparten Ressourcen stehen bei KSB nun für andere wertschöpfende Tätigkeiten zur Verfügung", erklärt Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH.

Smart Factories auf der ganzen Welt

Da das Ziel von KSB von Anfang an eine globale ganzheitliche digitale Transformation war, bezog NEONEX von Beginn an alle Stakeholder durch werksübergreifende Abstimmungen ins Projekt mit ein. Diese Einbindung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein erfolgreiches internationales Roll-out. "Zudem hilft es sehr, dass die Kollegen von Fabasoft Approve sehr kompetent, lösungsorientiert und pragmatisch sind stets mit dem Ziel, den besten Prozess für KSB zu implementieren. Fabasoft Approve ist ein sehr guter und zuverlässiger Partner für eine erfolgreiche und schnelle Umsetzung dieser Use Cases", so Jochen Leppert, Senior Partner bei NEONEX.

Detaillierte Informationen dazu finden sich in der Case Study "NEONEX Fabasoft Approve: KSB Transformation zur digitalen Fabrik"

Über NEONEX

NEONEX ist eine umsetzungsorientierte Managementberatung mit dem Ziel, die Performance von produzierenden Unternehmen durch Digitalisierung und Automatisierung von Fabriken und Supply-Chains ganzheitlich zu verbessern und so die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sicherzustellen. Neben dem Aufbau optimal vernetzter Prozesse liegt ein Erfolgsfaktor der Tätigkeit darin, mit großer Erfahrung den notwendigen Change Prozess bei Kunden zu unterstützen und sicherzustellen.

Über KSB

Der KSB Konzern zählt mit einem Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro zu den führenden Anbietern von hochwertigen Pumpen, Armaturen und zugehörigen Systemen und ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf allen Kontinenten vertreten. KSB beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiter.

Über Fabasoft Approve

Die Fabasoft Approve GmbH ist ein europäischer Softwareanbieter für technisches Daten- und Dokumentenmanagement in der Industrie. Das Digitalisierungsunternehmen fokussiert sich auf Anwendungsfälle im Qualitätsmanagement, in der Technischen Dokumentation und im Transmittal Management. Zahlreiche international tätige Großunternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau vertrauen auf das cloudbasierte Produkt Approve on Fabasoft PROCECO als "Single Source of Truth" in ihrer Digitalisierungsstrategie. Die Fabasoft Approve GmbH ist Teil der Fabasoft Gruppe, mit einem Gesamtumsatz von rund 69 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/2023 und 451 Mitarbeitenden zum Stichtag.

Zusätzliche Informationen finden Sie im Fabasoft Approve Press Room, auf www.fabasoft.com/approve, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Fabasoft.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231108438078/de/

Contacts:

Fabasoft Approve

Sandra Hofmann

Tel.: +43/732/606162-0

E-Mail: sandra.hofmann@fabasoft.com