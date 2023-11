NEW YORK (dpa-AFX) - Die seit Ende Oktober anhaltende Aufwärtsbewegung an den US-Aktienmärkten hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Im weiteren Handelsverlauf könnte die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell in den Fokus rücken, denn Börsianer hoffen auf neue Hinweise zur Zinsentwicklung.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,20 Prozent höher bei 34 219,89 Punkten. Der US-Leitindex war tags zuvor bereits das siebte Mal in Folge gestiegen und hatte den höchsten Stand seit fast sieben Wochen erreicht. Seit Beginn seiner Erholungsphase summiert sich das Plus nun schon auf mehr als fünf Prozent.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,16 Prozent auf 4385,44 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,08 Prozent auf 15 308,79 Punkte./edh/he

