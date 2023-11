München (ots) -Moderator Kai Pflaume lädt auch in dieser Woche wieder fünf Paarungen zum witzigen Wettraten ins Hamburger "Wer weiß denn sowas?" - Studio ein. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton dürfen die prominenten Gäste über Fragen wie diese grübeln:Der Zoo im britischen Blackpool suchte im Frühjahr 2023 per Stelleninserat Menschen, die ...?a) in einem Vogelkostüm Möwen vertreibenb) vor dem Gehege der Großen Pandas lustvolle Bärengeräusche imitierenc) Zoobesuchern die unterschiedlichen Gangarten der Tiere beibringenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer:· News-Duell: Im "heute journal" präsentieren Hanna Zimmermann und Christian Sievers gemeinsam die Fakten zu den Nachrichten des Tages. Beim Wettraten dürfen die Moderatoren nach Herzenslust über kuriose Fragen spekulieren.· Schlager-Duell: In ihren schmucken weißen Uniformen heben die Sänger Stefan Peters und Kevin Marx sonst als "Die Schlagerpiloten" musikalisch zu exotischen Zielen ab. Zum Rateduell landen sie statt in Rio im Hamburger "Wer weiß denn sowas?-Studio".· Schauspieler-Duell: Max von der Groeben ("Die Schule der magischen Tiere") und Felix Kammerer ("Im Westen nichts Neues") glänzten schon in großen Filmrollen und wurden für ihr Können ausgezeichnet. Jetzt messen sie sich beim lustigen Wettraten.· Sport-Duell: Die Journalistin Lea Wagner berichtet seit Jahren von sportlichen Großereignissen und moderiert seit Oktober die "Sportschau" im Ersten. Zum Wettraten trifft sie auf einen Fußball-Europameister, den RTL-Experten und Co-Kommentator Steffen Freund.· Influencer-Duell: Der selbst ernannte "König des Internets", Jens "Knossi" Knossalla, tritt zum lustigen Rateduell gegen den Bodybuilder und Influencer Sascha Huber an.Die Woche im Überblick:Montag, 13. November Hanna Zimmermann / Christian SieversDienstag, 14. November Stefan Peters / Kevin MarxMittwoch, 15. November Max von der Groeben / Felix KammererDonnerstag, 16. November Lea Wagner / Steffen FreundFreitag, 17. November Jens Knossalla / Sascha HuberHätten Sie es gewusst?Der Zoo in Blackpool suchte Menschen, die in einem Vogelkostüm Möwen vertreiben.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5644527