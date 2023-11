München (ots) -



Der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Kai A. Kasri, gratuliert Judith Gerlach zu ihrer Ernennung zur neuen bayerischen Gesundheitsministerin. "Die Pflege war in den letzten Jahren enorm sichtbar in der Arbeit der Landesregierung. Das bleibt hoffentlich so. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Judith Gerlachdie Zukunft der Pflege im Freistaat mitzugestalten. Dabei kann ihre bisherige Erfahrung mit Digitalisierungsprozessen eine wichtige Rolle spielen."



Insbesondere die wirtschaftliche Situation der Einrichtungen und die wegbrechende Versorgung von Pflegebedürftigen aufgrund des massiven Personalmangels seien zentrale Baustellen, die dringend auf Landesebene gemeinsam bearbeitet werden müssten.



Kasri dankt zudem Klaus Holetschek für seine herausragende Arbeit als Gesundheitsminister: "Innerhalb weniger Jahre hat die Pflegepolitik in Bayern eine einzigartige Dynamik entwickelt. Minister Holetschek hat erkannt, wie wichtig alle Maßnahmen zur personellen Entlastung der Einrichtungen sind. Mit einer Beschleunigung der Anerkennung internationaler Kräfte sowie den bundesweit nachhallenden Impulsen zur Entwicklung von Springerkonzepten hat er Wirkung entfaltet. Auch in den verschiedenen Krisen der letzten Jahre hat er mit der 'schnellen Eingreiftruppe Pflege' die Sorgen der Einrichtungen aufgegriffen und in vielen Fällen für praxisnahe Lösungen gesorgt. Für die Pflege in Bayern ist es eine gute Nachricht, dass pflegepolitischer Sachverstand künftig an der Spitze der CSU-Fraktion vorhanden sein wird."



