Der Dow Jones Industrial notiert im frühen Handel 0,20 Prozent höher bei 34 219,89 Punkten.New York - Die seit Ende Oktober anhaltende Aufwärtsbewegung an den US-Aktienmärkten hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Im weiteren Handelsverlauf könnte die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell in den Fokus rücken, denn Börsianer hoffen auf neue Hinweise zur Zinsentwicklung. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,20 Prozent höher bei 34 219,89 Punkten. Der US-Leitindex war...

