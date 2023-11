© Foto: Mark Lennihan - AP



Die Microsoft-Aktie steigt von ihrem gestern erreichten Allzeithoch weiter. Jetzt trennen den Software-Riesen nur noch 148 Milliarden US-Dollar von Apple.Auf den ersten Blick scheinen die Aktien von Microsoft unaufhaltsam zu sein. Die Titel legten am Dienstag um 1,1 Prozent auf 360,53 US-Dollar zu und stiegen am Mittwoch im frühen US-Handel weiter über 361 US-Dollar. Damit bauten sie ihr gestern erreichtes Rekordhoch weiter aus. Darüber hinaus steigt die Aktie jetzt schon neun Tage in Folge und verzeichnet damit die längste Gewinnsträhne seit etwa drei Jahren. Aktuell kommt der Softwarekonzern damit auf einen Marktwert von 2,68 Billionen US-Dollar. Der Konkurrent Apple, der seit zwölf …