Am Aktienmarkt liegt die B2Gold-Aktie aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 3,19 US-Dollar. Heute hat sich an der Börse die Aktie von B2Gold zwischenzeitlich um 1,85 Prozent verbilligt. Der Kurs des Anteilsscheins sank um 6 Cent. Am Aktienmarkt zahlen Käufer zur Stunde 3,19 US-Dollar für das Papier.

