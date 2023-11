Bad Wildungen (ots) -Bestattungsvorsorge geht mit der Zeit. Während der Wunsch, den letzten Weg selbst zu bestimmen, nicht neu ist, zeigt sich, dass immer mehr Menschen moderne Trends und individuelle Vorstellungen in ihre Beerdigungsplanung einfließen lassen. Die Bestattungsvorsorge wird somit nicht nur zu einem Akt der Fürsorge, sondern auch zu einem Ausdruck der Persönlichkeit.In den letzten Jahren haben sich diverse Trends im Bestattungswesen entwickelt, die von ökologischen über technologische bis hin zu personalisierten Angeboten reichen. Die sogenannte "Grüne Bestattung", bei der biologisch abbaubare Särge oder Urnen verwendet werden, findet immer mehr Anklang. Auch Baumbestattungen, bei denen die Asche des Verstorbenen an den Wurzeln eines Baumes beigesetzt wird, spiegeln den Wunsch vieler Menschen wider, auch nach dem Tod Teil der Natur zu sein.Ein weiterer Trend sind digitale Gedenkstätten. Hier können Angehörige und Freunde Erinnerungen, Fotos und Nachrichten teilen und so ein virtuelles Denkmal für den Verstorbenen schaffen. Dieser Ansatz erkennt die Rolle an, die Digitalisierung in unserem Leben spielt und überträgt sie auf den Bereich der Trauerbewältigung.Die Bestattungsvorsorge ermöglicht es, diese und andere Trends frühzeitig in die eigene Planung aufzunehmen. Dabei geht es nicht nur darum, Vorkehrungen für die finanzielle Seite zu treffen, sondern auch darum, den Abschied so zu gestalten, wie man es sich wünscht - ob traditionell, modern oder eine Kombination aus beidem.Die Experten des Deutschen Instituts für Bestattungskultur raten dazu, sich regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Bestattungswesen zu informieren und die eigene Vorsorge gegebenenfalls anzupassen. So kann sichergestellt werden, dass die Bestattung nicht nur den eigenen Wünschen entspricht, sondern auch den zeitgemäßen Möglichkeiten und Trends Rechnung trägt.Für weitere Informationen oder Beratung steht das DIB gerne zur Verfügung. Das Deutsche Institut für Bestattungskultur GmbH ist eine Dienstleistungs- und Servicegesellschaft von hessenBestatter und Bestatterrheinlandpfalz, den Landesinnungsverbänden für das hessische und rheinland-pfälzische Bestatterhandwerk.Als eine solche Servicegesellschaft ist das DIB seit vielen Jahren im Bereich Bestattungsvorsorge tätig und mit Bestattern in ganz Deutschland verbunden.Pressekontakt:DIBDeutsches Institut für Bestattungskultur GmbHGeschäftsführer Hermann HubingAuf der Roten Erde 934537 Bad WildungenTel.: 0172 6701677Tel.: 05621/7919-65https://www.dib-bestattungskultur.de/Original-Content von: DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159533/5644550