E ON: Investionen als Treiber der Energiewende



Pünktlich zur aktuellen Quartalssaison veröffentlichte E.ON am Mittwoch früh seine Ergebnisse für die ersten neun Kalendermonate des Jahres 2023.



Das Unternehmen kann seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Die Wachstumsstrategie des Konzerns verdeutlicht die Rolle von Investitionen als Treiber der Energiewende. Insgesamt wuchsen die Investitionen in den ersten neun Monaten um fast 40 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Summe konnte das Investitionsziel um 6,1 Milliarden Euro erhöht werden. Zeitgleich bestätigt der Konzern die eignen Prognosen. So lag das bereinigte EBITDA und die bereinigten Konzernüberschüsse in den ersten drei Quartalen deutlich über denen des Vorjahres. Konkret konnte EON einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,9 Milliarden Euro ausweisen, das entsprach einer Steigerung von 38% im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres.





Der Kurs der Aktie reagierte verhalten auf die neuen Ergebnisse, und bewegt sich seitwärts.









