Hallo und willkommen zum t3n Daily vom 8. November. Heute geht es um die Äußerungen von Whatsapp-Chef Will Cathcart, der nicht ausschließen will, dass es im Messenger doch noch Werbung zu sehen geben wird. Außerdem bringt Nintendo The Legend of Zelda ins Kino und eine App hat es auf eure Instagram-Daten abgesehen. Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...