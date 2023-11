FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine ganze Reihe überwiegend gut aufgenommener Quartalsbilanzen von Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe hat dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch Anschub verliehen. Das Börsenbarometer Dax stieg um 0,51 Prozent auf 15 229,60 Punkte. Bei weiteren Aufwärtsavancen könne der Index den Anfang August begonnenen Abwärtstrend wieder hinter sich lassen, hieß es im Handel mit Blick auf die kommenden Tage.

In der zweiten deutschen Börsenliga sah es wie schon am Vortag noch besser aus: Der MDax der mittelgroßen Titel stieg zur Wochenmitte um 1,13 Prozent auf 25 391,12 Punkte. Er erreichte so den höchsten Stand seit fast vier Wochen./bek/he

DE0008469008, DE0008467416