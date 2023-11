Die Tholos Foundation hat heute in Zusammenarbeit mit dem in Japan ansässigen Pacific Alliance Institute und dem in Schweden ansässigen Beratungsunternehmen Scantech Strategy Advisors ein Strategiepapier mit dem Titel "Safer Nicotine Works" veröffentlicht, in dem es darum geht, wie Schweden und Japan die Raucherquoten durch die Einführung sichererer alternativer Nikotinprodukte erfolgreich gesenkt haben.

Safer Nicotine Works untersucht die Auswirkungen von oralem Nikotin und erhitztem Tabak auf die Raucherquote in Schweden und Japan. Es folgt auf Vaping Works, das die Erfahrungen mit E-Zigaretten in vier Ländern untersuchte. Letzteres ergab, dass Länder, die E-Zigaretten eingeführt haben, wie Großbritannien, Frankreich, Kanada und Neuseeland, einen doppelt so hohen Rückgang der Raucherquote verzeichneten wie der weltweite Durchschnitt.

In Japan hat die Einführung erhitzter Tabakerzeugnisse die Raucherquote bei Männern zum ersten Mal deutlich unter 30 gesenkt und damit eine frühere Stagnation umgekehrt.

Schweden ist mit einer Raucherquote von 5,6 %1 auf dem besten Weg, innerhalb eines Jahres "rauchfrei" zu werden. Der jüngste Rückgang des Rauchens wird auf die Verbreitung der im Jahr 2019 eingeführten Nikotinbeutel zurückgeführt.

Die Forschung der Tholos Foundation zeigt, dass Verbraucher in den beiden letztgenannten Ländern den Wechsel zu sichereren Alternativen vorangetrieben haben. Die Schlüsselrolle der politischen Entscheidungsträger bestand darin, sicherzustellen, dass diese Alternativen zugänglich und realisierbar sind. Die Daten bestätigen, dass sichereres Nikotin die Raucherentwöhnung erheblich unterstützt. Mit sichereren Nikotinprodukten wie E-Zigaretten, erhitztem Tabak, Nikotinbeuteln und Snus sinken die Raucherquoten rapide.

Lorenzo Montanari, Vizepräsident der Tholos Foundation, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

Sichereres Nikotin rettet im wahrsten Sinne des Wortes Leben auf der ganzen Welt. Die Erfahrungen in Schweden und Japan sowie in Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Frankreich beweisen, dass Menschen, die Zugang zu sichereren Produkten haben, diese in großer Zahl wählen. Wir verfügen jetzt über die Instrumente, die wir brauchen, um die schädlichen hohen Raucherquoten zu bekämpfen: Regierungen auf der ganzen Welt müssen ihre Bürger jetzt dabei unterstützen, eine bessere Wahl zu treffen.

Der Erfolg Schwedens und Japans bei der Senkung der Raucherquoten unterstreicht die Wirksamkeit umfassender Strategien zur Tabakkontrolle. Es wurden alternative Nikotinprodukte reguliert und der öffentlichen Gesundheit Priorität eingeräumt. Die Erfahrungen Schwedens und Japans liefern instruktive Erkenntnisse für Länder, die das Rauchen reduzieren und rauchfreie Alternativen fördern möchten. Indem Länder den Zugang zu sichereren alternativen Nikotinprodukten ermöglichen und entsprechende Regulierungen umsetzen, verbessern sie die öffentliche Gesundheit erheblich und verringern das Rauchen.

