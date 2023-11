Stratus Materials Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher aktiver Kathodenmaterialien (CAMs) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert hat. Das Unternehmen gab heute eine Reihe wichtiger Updates zur Leistung und zum Wert seiner LXMO-CAMs der nächsten Generation, zu seinen Anstrengungen bei der Bemusterung von Kunden und Partnern in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge sowie zu seinen Plänen für die zukünftige Skalierung bekannt.

Anfang dieses Jahres lüftete das Unternehmen sein Geheimnis und gab bekannt, dass es sein firmeneigenes aktives Kathodenmaterial LXMO in einem frühen Pilotversuch herstellen würde. Seitdem hat das Team bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung seiner Ziele gemacht und neue Meilensteine erreicht, darunter:

Leistungsfähigkeit und Nutzen von LXMO Das Unternehmen veröffentlichte ein neues Strategiepapier mit dem Titel "Modifizierte Lithium-/Mangan-reiche Kathoden-Aktivmaterialien bei Stratus Materials: Die Leistung und die Vorteile von LXMO", das eine quantitative Zusammenfassung der einzigartigen und wertvollen Kombination aus Leistung, Sicherheit und Kosten bietet, die LXMO CAMs der Lithium-Ionen-Batterieindustrie bieten können. Dieses Dokument zeigt auf, wie LXMO, wenn es in herkömmlichen Vollzellen eingesetzt wird, eine Batterieleistung liefern kann, die der von Zellen mit hochnickelhaltigen NMC-CAMs entspricht oder diese übertrifft, während es gleichzeitig die hohe Sicherheit und die niedrigen Kosten pro Energieeinheit von LFP-CAMs bietet. Diese Kombination von Eigenschaften ist für die Elektrofahrzeugindustrie besonders attraktiv und ermöglicht ihr den Einsatz.

LXMO-Musterung Im Februar begann Stratus mit der Musterung seiner LXMO-Materialien bei einer Reihe von potenziellen Kunden und Partnern in der Elektrofahrzeugindustrie. Diese ersten Bemusterungen haben die internen Testergebnisse des Unternehmens bestätigt und werden in den kommenden Quartalen ausgeweitet.

LXMO-Skalierung Stratus produziert derzeit seine LXMO-CAMs mit einer Rate von über einer Tonne pro Jahr auf seiner vorgelagerten Pilotanlage in Pittsburgh. Um die Produktionskapazität zu erhöhen und zu demonstrieren, dass LXMO effektiv in größeren Mengen hergestellt werden kann, hat das Unternehmen mit der Arbeit an einer Pilotanlage mit einer Kapazität von 30 Tonnen pro Jahr begonnen, die Mitte 2024 in Betrieb genommen werden soll. Diese neue Pilotlinie wird Stratus in die Lage versetzen, den Umfang seiner Test- und Bemusterungsbemühungen zu erweitern, die auch den Einsatz seiner Materialien in großformatigen Batteriepacks und Elektrofahrzeugen umfassen werden.

Jay Whitacre, CEO und CTO von Stratus Materials, erläuterte: "Das Tempo des Fortschritts bei Stratus war außerordentlich, und wir sind sehr erfreut über diesen nächsten Schritt zur vollständigen Marktreife. Unsere CAM-Materialien der nächsten Generation werden in den kommenden Jahren einen dramatischen und positiven Einfluss auf die Elektrofahrzeugindustrie haben, und wir blicken mit Begeisterung auf die Fortführung dieser Dynamik."

Jay Whitacre wird nächsten Monat auf der Advanced Automotive Battery Conference (AABC) in San Diego, CA, sprechen. Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@stratusmaterials.com, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Termin zu vereinbaren.

Stratus Materials (www.stratusmaterials.com) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und Vermarktung von aktiven Kathodenmaterialien der nächsten Generation für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert ist. Unser Ziel ist es, die CAM-Lieferkette zu unterbrechen, indem wir Materialien mit einer bahnbrechenden Kombination aus Leistung, Sicherheit und Kosten anbieten. Stratus konzentriert sich in erster Linie auf Kathodenlösungen für leichte und mittelschwere Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen mit ähnlichen Anforderungen.

