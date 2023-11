Das Vermächtnis von Franklin Antonio markiert einen Quantensprung für das SETI-Institut

Das SETI-Institut, eine gemeinnützige wissenschaftliche Forschungseinrichtung, gab heute eine Schenkung in Höhe von 200 Mio. US-Dollar aus dem Nachlass von Franklin Antonio bekannt, der die Arbeit des SETI-Instituts mehr als 12 Jahre lang visionär unterstützt und geförderthat. Franklin Antonio, der Mitbegründer des Kommunikationschip-Unternehmens Qualcomm, verstarb am 13. Mai 2022 und hinterließ ein außergewöhnliches Vermächtnis, das nun einen wissenschaftlichen Durchbruch bei der Suche nach intelligentem Leben außerhalb unserer Welt ermöglicht.

Mit mehr als 100 Wissenschaftlern, die in 173 separaten Programmen aktiv Forschung betreiben, erforscht das SETI Institute sechs wissenschaftliche Schlüsseldisziplinen: Astronomie und Astrophysik, Exoplaneten, Planetenerkundung, Astrobiologie, Klima- und Biogeowissenschaften und die Suche nach außerirdischer Intelligenz (SETI).

"Ausgehend von unserer Kernaufgabe und der Vision von Franklin Antonio haben wir nun die Möglichkeit, unsere Forschung zu erweitern und voranzutreiben. Wir sind jetzt in der Lage, unsere Forschungen voranzutreiben und neue Entdeckungen zu machen, von denen die gesamte Menschheit über Generationen hinweg profitieren wird", so Bill Diamond, Präsident und CEO des SETI Institute. "Im Gedenken an ihn wird das SETI-Institut eine der größten und tiefgreifendsten Fragen der Wissenschaft weiterverfolgen, eine Frage, die so alt ist wie die Menschheit selbst: Sind wir allein im Universum?"

Diese Schenkung ermöglicht es dem SETI-Institut, mehr Forschungsmissionen durchzuführen und dabei die Grenzen des menschlichen Wissens bei der Erforschung des Lebens außerhalb unseres Planeten und der Ursprünge des Lebens auf der Erde zu erweitern. Beispiele hierfür sind:

Einrichtung von Postdoktorandenstipendien und internen Zuschüssen für Wissenschafts- und Bildungsprogramme

Erweiterung der Forschungsbasis des SETI-Instituts und Ausdehnung seiner Reichweite auf den gesamten Globus durch neue internationale Kooperationen

Entwicklung neuer Bildungsprogramme und -initiativen, insbesondere mit dem Ziel, unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu erreichen und einzubeziehen

Förderung der Entwicklung innovativer Beobachtungstechnologien und analytischer Instrumente

"Franklin war nicht nur der Hauptförderer der SETI-Forschung am Allen Telescope Array (ATA), sondern er war auch ein wesentlicher Bestandteil des technischen Teams. Seine außerordentlichen Kenntnisse in der Kommunikationstechnologie waren von unschätzbarem Wert für die Aufrüstung des ATA, um es zu dem Weltklasse-Radioteleskopinstrument zu machen, das es heute ist", erklärte Dr. Andrew Siemion, Bernard M. Oliver, Lehrstuhl für SETI-Forschung am SETI-Institut und Director of SETI Research an der Universität von Oxford.

Gegenwärtig kommen SETI-Projekte nur in begrenztem Umfang für Forschungszuschüsse des Bundes in Frage und sind ansonsten vollständig auf philanthropische Unterstützung und private Mittel angewiesen. Die Schenkung von Franklin Antonio wird daher auch dazu dienen, zentrale SETI-Programme dauerhaft zu finanzieren und neue globale Partnerschaften zu fördern.

"Diese Zuwendung wird sich auf alle Forschungsbereiche des SETI-Instituts auswirken", betonte Dr. Nathalie Cabrol, Direktorin des Carl Sagan Center for Research. "Sie wird unseren Teams die Freiheit geben, ihre eigenen wissenschaftlichen Prioritäten zu verfolgen und die technologischen, philosophischen und gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Forschung auf unser tägliches Leben hier auf der Erde zu untersuchen."

Über The SETI Institute

Das 1984 gegründete SETI Institute ist eine gemeinnützige, multidisziplinäre Forschungs- und Bildungseinrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Suche der Menschheit nach den Ursprüngen und dem Vorkommen von Leben und Intelligenz im Universum zu leiten und dieses Wissen mit der Welt zu teilen. Unsere Forschung umfasst die physikalischen und biologischen Wissenschaften und nutzt Datenanalyse, maschinelles Lernen sowie modernste Technologien zur Signalerkennung. Das SETI Institute ist ein anerkannter Forschungspartner für Industrie, Hochschulen und Regierungsbehörden, einschließlich der NASA, des US-Energieministeriums und der National Science Foundation. https://www.seti.org/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

