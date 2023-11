Kinaxis versetzt Medizintechnikunternehmen in die Lage, Produkte schneller zu den Patienten zu bringen

Confluent Medical, ein führender Partner von Medizintechnikherstellern (OEMs) in den Bereichen Materialwissenschaft, Entwicklung und Fertigung, hat mit Kinaxis erhebliche Verbesserungen in seiner durchgängigen Lieferkette erzielt. Der Medizintechnik-Innovator, der lebensrettende Implantate, minimalinvasive Verabreichungssysteme und weitere medizinische Geräte herstellt, hat Kinaxis® im August 2023 mit Hilfe von Genpact eingeführt und führt die verbesserte Transparenz und Effizienz auf die Partnerschaft zurück.

Das Unternehmen ist auf die Konzeption, Entwicklung und Großserienfertigung von katheterbasierten Geräten und Nitinol-Komponenten spezialisiert eine spezielle Metalllegierung mit Superelastizität und Formgedächtnis. Dank der acht Produktionsstätten in den USA und Costa Rica sowie 2.000 Mitarbeitenden und einer breiten Produktpalette, zu der komplexe Katheter, hochpräzise Polymerschläuche und implantierbare Textilien gehören, spielte die Fähigkeit, rasch auf Änderungen in jedem Teil der Lieferkette zu reagieren, eine entscheidende Rolle.

Jeff McCoun, Vice President, Global Supply Chain bei Confluent Medical: "Wir hatten eine Nachfragespitze, die sich nahezu verdoppelt hat, und normalerweise hätte es Monate gedauert, unsere Lieferkette neu zu synchronisieren. Aber wir haben es in nur wenigen Wochen geschafft. Vor Kinaxis arbeiteten wir mit separaten Tabellen für jeden Teil der Kette, niemand war jemals auf derselben Ebene, und wenn irgendwo eine Änderung eintrat, war das nie jemandem in der Kette klar. Ich habe im Laufe meiner Karriere schon verschiedenste Lösungen verwendet, aber ich habe noch nie eine so schnelle und effiziente Einführung und Verbesserung erlebt wie mit Kinaxis."

Claire Rychlewski, Executive Vice President, Global Field Sales bei Kinaxis, erklärte: "Diese Art von Wirkung zu erzielen, ist unser Antrieb. Die Vision von Confluent ist es, Leben zu verbessern, indem wir medizinische Geräte der Spitzenklasse durch innovative Materialwissenschaft, Technik und Herstellung bereitstellen. Wir sind sehr erfreut, dass wir sie dabei unterstützen können. Das ist ein großer Gewinn für uns alle."

Genpact hat Ende 2022 mit der Entwicklung der Confluent Medical-Lösung begonnen, und die Einführung an weiteren Standorten und für mehr Benutzer ist bereits im Gange.

Kinaxis arbeitet mit einigen der größten Marken der Welt in allen Sektoren zusammen, u. a. in den Bereichen Konsumgüter, Automobilindustrie, Hightech und Biowissenschaften. Die KI-gestützte Technologie sowie die patentierte Gleichzeitigkeitstechnologie von Kinaxis ermöglichen es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk von der strategischen Planung bis zur Auslieferung durchgängig zu koordinieren.

Über Kinaxis

Kinaxis ist der weltweit führende Anbieter für modernes Supply-Chain-Management. Wir unterstützen Lieferketten und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit. Namhafte globale Marken vertrauen auf unsere Software, um die Flexibilität und Prognostizierbarkeit zu gewährleisten, die für die Bewältigung der heutigen Volatilität und von Störungen erforderlich sind. Wir kombinieren unsere patentierte Gleichzeitigkeitstechnik mit einem menschenzentrierten KI-Ansatz, um Unternehmen jeder Größe in die Lage zu versetzen, ihr gesamtes Lieferkettennetzwerk zu koordinieren, von der mehrjährigen strategischen Planung über die sekundengenaue Ausführung bis hin zur Lieferung auf dem letzten Kilometer. Für weitere Neuigkeiten und Informationen besuchen Sie bitte Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Confluent Medical

Confluent wendet Materialwissenschaft auf Innovationen im Bereich Medizintechnik an. Confluent hat sich auf die Expertise in der Konzeption, Entwicklung und Großserienfertigung von interventionellen katheterbasierten Geräten und Implantaten spezialisiert. Kunden verlassen sich auf das Fachwissen von Confluent in den Bereichen Nitinol-Material und -Komponenten, Ballon- und komplexe Katheter, hochpräzise Polymerschläuche und implantierbare Textilien. Mit Standorten in Fremont und Orange County (Kalifornien), Warwick (Rhode Island), Windham (Maine), Austin (Texas), Chattanooga (Tennessee) und San Jose (Costa Rica) hat sich Confluent das Vertrauen der führenden Unternehmen in der Medizintechnik durch eine nachweisliche Erfolgsbilanz in den Bereichen innovative Materialwissenschaft, Technik und Fertigung erworben. Weitere Informationen finden Sie unter confluentmedical.com.

Über Genpact

Genpact (NYSE: G) ist ein global tätiges, spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das seinen Kunden die Ergebnisse liefert, die sie benötigen, um ihr Geschäftsmodell zu transformieren und ihre zukünftige Entwicklung zu gestalten. Wir lassen uns dabei von unserer praktischen Erfahrung leiten, die wir bei der Neugestaltung und dem Betrieb von Tausenden von Prozessen für Hunderte von globalen Unternehmen gesammelt haben. Unsere Kunden darunter viele des Global Fortune 500 arbeiten mit uns zusammen, weil wir über die einzigartige Kompetenz verfügen, tiefgreifende Branchen- und Funktionskenntnisse, führende Talente und bewährte Methoden zu kombinieren, um gemeinschaftliche Innovationen voranzutreiben, die gewonnenen Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen und Ergebnisse in großem Umfang liefern. Wir schaffen dauerhafte Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden und deren Kunden, indem wir digitalisierte Abläufe durchführen und unsere Data-Tech-AI-Services einsetzen, um ihre Geschäftsabläufe zu gestalten, aufzubauen und zu verändern. Wir tun all dies mit Sinn und Verstand. Von New York bis Neu-Delhi und in mehr als 30 Ländern arbeitet unser Team mit 115.000 Mitarbeitenden leidenschaftlich an einer Welt, die für die Menschen besser funktioniert. Lernen Sie uns kennen auf Genpact.com sowie auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook.

