Der Gartner® Hype Cycle for Digital Identity, 2023 beleuchtet neu entstehende Technologien, die aller Voraussicht nach die Effizienz von Unternehmen und Innovationsführern fördern

Shufti Pro wurde als Sample Vendor im Gartner Hype Cycle for Digital Identity 2023 anerkannt, der am 26. Juli 2023 veröffentlicht wurde. Die Nutzer können den Bericht herunterladen, der lediglich für Gartner® Abonnenten zur Verfügung stehen wird.

Shufti Pro wurde im unteren Bereich der Seite unter "Sample Vendors" auf Seite 59 unter anderen Sample Vendors aufgeführt.

"Wir bieten seit 2017 innovative IDV-Lösungen für Unternehmen rund um den Globus und führen die Verbesserungen nun durch Implementierungen der neuesten technologischen Weiterentwicklungen und strengen Datensicherheitsmaßnahmen fort", so Victor Fredung, CEO von Shufti Pro.

Die zunehmenden Probleme der generativen KI

Der Gartner-Bericht beleuchtet darüber hinaus die zunehmenden Probleme der Deepfake-Technologie und ihrer verstärkten Nutzung durch Betrüger:

"Ein Angreifer kann ein Presentation Attack anwenden (z.B. durch Nutzung eines Bildes des Zielgesichts). Die Ansprüche an die Erkennung von Presentation Attacks (PADs) der Anbieter erfordern eine sorgfältige Prüfung. Eine erschöpfende Evaluierung liegt außerhalb der Möglichkeiten der meisten Käufer. Aktive PAD-Techniken können die Vorteile der Nutzererlebnisse zunichtemachen. Generative KI (‚Deepfake') Angriffe erfordern ausgeklügeltere Gegenmaßnahmen, die zum Hauptunterscheidungsmerkmal unter den Anbietern werden."

Gewährleistung des Vertrauens in die Identität einer Person

Der Bericht konstatiert:

"Authentifizierungs-Protokolle besitzen die größte Dynamik, die durch das Interesse an Hauptschlüsseln zusätzlich gefördert wird d.h. an Anmeldeinformationen für mehrere Geräte. Innovationen, die Vertrauen in Identitätsansprüche aus der realen Welt bilden, kommen nun in Reichweite. Dies umfasst Identitätsprüfungen und datenzentrische Identitätsbestätigungen."

Shufti Pro Stärkung von Vertrauen und Sicherheit im digitalen Zeitalter

Shufti Pro garantiert Unternehmen, dass lediglich vertrauenswürdige und echte Menschen die Überprüfung mit einer bis zu 99,7%igen Trefferquote bestehen können. Die Plattform bietet umfassende KYC-Prozesse und KYB-Lösungen für Unternehmen und unterstützt mehr als 10.000 ID-Dokumente in mehr als 150 Sprachen. Das Unternehmen stärkt durch die weltweite Bereitstellung hochmoderner KI-gesteuerter IDV-Serviceleistungen und die Vereitelung von Online-Betrugsversuchen das weltweite Vertrauen.

Darüber hinaus erkannte Shufti Pro die Bedeutung einer IDV-Lösung, die in der Lage ist, Deepfake-Täuschungen ausfindig zu machen, und entwickelte den leistungsfähigsten biometrischen Authentifizierungsalgorithmus, der darauf abzielt, alle Arten moderner ID-Spoofing-Angriffe zu eliminieren. Die Plattform integriert einen Algorithmus zur Tiefenwahrnehmung sowie Lebenderkennung, der alle Arten von Deepfake und Maskierungsversuchen effektiv erkennt, die von Betrügern genutzt werden.

Gartner, Hype Cycle for Digital Identity 2023 veröffentlicht am 26. Juli 2023.

Haftungsausschluss: Gartner unterstützt und empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Services, die in den Forschungsveröffentlichungen aufgeführt sind. Ebenfalls rät Gartner Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen und anderen Kennzeichen auszuwählen. Die Forschungsveröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Shufti Pro

Shufti Pro ist ein führender Anbieter von Identitätsprüfungsdiensten, der KYC-, KYB-, KYI und AML-, biometrische Verifizierungs- und OCR-Lösungen anbietet, um weltweit tätige Unternehmen beim Onboarding zu unterstützen und das Risiko legitimer Kunden zu managen. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen verfügt über sieben Regionalbüros und hat seit seiner Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als 17 verschiedene IDV-Produkte auf den Markt gebracht. Shufti Pro betreut Kunden in mehr als 240 Ländern und Regionen und kann mehr als 10.000 ID-Dokumente weltweit in mehr als 150 Sprachen verifizieren.

