Führende Produkte für die UV-C-Luftdesinfektion und Wärmetauscherreinigung jetzt in Europa erhältlich

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), ein führender Hersteller fortschrittlicher UV-C-Technologie für die Luft- und Oberflächendesinfektion, gab heute bekannt, dass seine V-MAX-Luftdesinfektions- und Spulenreinigungsprodukte jetzt das CE-Zeichen erhalten haben. Das CE-Zeichen bedeutet, dass die Produkte hohe Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen erfüllen und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden können. Dieser umfasst die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, acht Länder der Europäischen Freihandelszone und sieben Länder, die die gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertung akzeptieren, darunter Australien, Kanada, Israel, Japan, Neuseeland, die Türkei und die Vereinigten Staaten. Heute wird die UVDI V-MAX-Technologie in über 1.500 Einrichtungen weltweit, darunter Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen, Stadien, Bürogebäude und Industrieanlagen, für eine saubere, desinfizierte und komfortablere Luftzufuhr sowie für eine verbesserte Energieeffizienz eingesetzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231107253467/de/

V-MAX UV-C Air Disinfection and Coil Cleaning technology helps create cleaner, more comfortable air supply in over 1,500 commercial buildings worldwide. (Photo: Business Wire)

Hochmoderne UV-C-Luftdesinfektion

V-MAX sorgt für saubere, desinfizierte Luft mit einer Technologie, die in unabhängigen BSL-3-Labortests nachweislich 99,99 von SARS-CoV-2 in einem sich bewegenden Luftstrom deaktiviert. Die V-MAX-Technologie verfügt über 254 nm große UV-C-Lampen, die vor der Montage einzeln getestet werden, um die Lebensdauer der Lampen von 9.000 Stunden im Betrieb zu gewährleisten. V-MAX ist in zwei Konfigurationen erhältlich: V-MAX Grid für den Einbau in die Lüftungsanlage und V-MAX für den Einsatz im Luftkanal.

Bewährte UV-C-Spulenreinigung

Die V-MAX-Technologie wird auch für die fortschrittliche Reinigung von Verdampferspulen mit dem Ziel der verbesserten Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, Energieeinsparungen und einer geringeren Wartung des HVAC-Systems sowohl bei Nachrüstungen als auch bei Neubauten eingesetzt. Die V-MAX-Wärmetauscher-Reinigungstechnologie ist sowohl für den Einbau in die Lüftungsanlage als auch für den Einsatz im Kanal erhältlich und wird an einer Vielzahl von kommerziellen Standorten installiert, darunter auch am internationalen Flughafen von Los Angeles.

"Die V-MAX UV-C-Technologie sorgt für saubere, angenehme Luft und verbesserte Energieeffizienz in Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Flughäfen, Bürogebäuden und Industrieanlagen auf der ganzen Welt", so David Heidel, Global Sales Director, Airside. "Das CE-Zeichen erweitert den Zugang zu den bewährten UV-C-Produkten von UVDI für die Innenraumluftqualität für Menschen und öffentliche Räume in weiteren 40 Ländern."

"Die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen sind sich einig: Saubere Luft ist ein Menschenrecht", ergänzte Dr. Ashish Mathur, Vice President, Innovation and Technology. "Dieser Meilenstein bedeutet, dass Millionen von Menschen nun Zugang zu bewährter, effektiver und erschwinglicher Technologie für die UV-C-Luftdesinfektion und Spulenreinigung haben."

UVDI verfügt über ein weltweites Netz von OEM- und Vertriebspartnern und ist aktiv dabei, neue Vertriebspartner in Europa zu gewinnen. Anfragen zu einer Partnerschaft mit UVDI richten Sie bitte an David Heidel, Global Sales Director, Airside, unter david.heidel@uvdi.com oder besuchen Sie www.uvdi.com.

Über UVDI

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) entwickelt und produziert fortschrittliche Ultraviolett-Technologie (UV-Technologie) zur Reinigung der Luft und der Oberflächen überall dort, wo wir leben, arbeiten und spielen. Die UVDI-Produkte für die UV-C-Oberflächendesinfektion und die Gewährleistung der Luftqualität in Innenräumen werden in den USA hergestellt und sind weltweit in über 1.100 Krankenhäusern und 10.000 gewerblichen Einrichtungen im Einsatz. Die Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme des Unternehmens sind nach den Normen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifiziert. UVDI wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Valencia, Kalifornien. UVDI ist ein stolzes Familienunternehmen und ein Minority Business Enterprise (von ethnischen Minderheiten geführtes Unternehmen). Mehr dazu unter www.uvdi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231107253467/de/

Contacts:

Will Gerard, Director of Global Marketing and Product Strategy

will.gerard@uvdi.com

661.289.2741