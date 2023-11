Der neue Campus wird die Produktion von MOF-basierten Lösungen beschleunigen, die industrielle Effizienz und Dekarbonisierung ermöglichen sollen

Numat Technologies, Inc. ("Numat"), ein weltweit führender Anbieter metallorganischer Gerüstmaterialien, gibt den Bau des weltweit ersten MOF-Fertigungscampus im industriellen Maßstab bekannt. Der in Chicago gelegene integrierte Campus von Numat wird eine nach ISO 9001:2015 zertifizierte MOF-Fertigungsanlage beherbergen, die am selben Standort wie das erste technologiegestützte Materialdesign- und Anwendungsentwicklungszentrum der Branche errichtet wird. Der neue Campus soll im Frühjahr 2024 vollständig betriebsbereit sein und digitale Technologien nutzen, um die Entwicklung MOF-basierter Lösungen zu beschleunigen und neue MOF-Produkte schnell von der Entwicklungsphase in die Massenfertigung zu bringen.

Numat's industrial scale MOF manufacturing campus in Chicago

Die schnelle industrielle Einführung innovativer MOF-Anwendungen, die Bewältigung komplexer Probleme von der Dekarbonisierung bis zur Arbeitssicherheit und die starke kommerzielle Nachfrage nach MOFs in allen Geschäftsbereichen von Numat sind die treibenden Kräfte für diese erste von mehreren geplanten Erweiterungsinvestitionen. Die Entwicklung dieses Campus unterstützt nachdrücklich die Standards zur Innovation, Qualität und Lieferkettenzuverlässigkeit der Kunden von Numat auf den Halbleiter-, Verteidigungs- und Energiemärkten.

"Wir freuen uns über den Bau des weltweit ersten industriellen Fertigungscampus für MOFs", verkündete Ben Hernandez, Chief Executive Officer und Gründer von Numat. "Wir glauben, dass unsere Führungsposition auf diesem Gebiet in Kombination mit unserem talentierten Team uns in die Lage versetzen wird, Kunden weltweit besser zu bedienen. Durch die unmittelbare Nähe der Einrichtungen für Materialforschung und Anwendungsentwicklung zu hochvolumigen Fertigungsanlagen schaffen wir eine integrierte Lösungsplattform für die rasche Überführung innovativer Materialien in die industrielle Nutzung."

Der neue Campus im Chicagoer Stadtteil West Humboldt Park greift auf eine lange Geschichte der Fertigungsinnovation zurück. Die ehemalige Gießerei, in der einst der Erfinder Nikola Tesla arbeitete, ist heute Teil einer umfassenderen gemeindebasierten Investitionsmaßnahme, die auf die Wiederbelebung der Industrie und die Stärkung der Wirtschaft abzielt. "Wir glauben, dass sich enorme Chancen eröffnen, wenn wir den Produktionsbetrieb hier in Chicago erweitern", sagt Hernandez. "Wir gehen davon aus, dass der neue Campus dieser lebendigen und sich entwickelnden Gemeinde Arbeitsplätze und weiteres Wirtschaftswachstum bringen und die Technologieführerschaft im Mittleren Westen weiter vorantreiben wird."

Dieser Campus wird in Zusammenarbeit mit der IBT Group, Perkins Will sowie ARCO/Murray errichtet, mit Unterstützung des Staates Illinois und der Kongressdelegation von Illinois.

Über Numat

Numat ist ein weltweit führender Anbieter von Metal-Organic Frameworks (MOFs). Die Lösungen von Numat verändern die Art und Weise, wie Industrien auf der ganzen Welt gefährliche Chemikalien auffangen und trennen, und reduzieren so die negativen Auswirkungen chemischer Produkte und Verfahren auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Numat ist seit über einem Jahrzehnt führend in der Forschung, Entwicklung und Produktion von MOFs und das erste Unternehmen, das MOFs erfolgreich vermarktet hat. Numat integriert MOFs in bestehende Produkte und Verfahren und verbindet chemische Innovation mit der Fertigung im industriellen Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie www.numat.com.

