Das Unternehmen führt die Preisträgerliste der Enterprise-Industry Leaders Awards von Deloitte Canada an und verzeichnet nach strategischen Übernahmen und durch seine führende Technologieposition in vier Jahren ein Wachstum um das 15-Fache

Alphawave Semi (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, wurde heute als Preisträger des Deloitte Technology Fast 50 2023 Programms ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde außerdem auf Platz 94 der Liste Deloitte Technology Fast 500 platziert, in der die innovativsten und am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika geführt werden.

Mit der Auszeichnung, die bereits zum 26. Mal vergeben wurde, werden die am schnellsten wachsenden Unternehmen der Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche auf Grundlage des prozentualen Umsatzwachstums in den vergangenen vier Geschäftsjahren gewürdigt. Für eine Platzierung in dieser Führungskategorie können sich Unternehmen bewerben, die im Jahr 2019 einen Mindestumsatz von 10 Millionen Dollar und im Jahr 2022 einen Mindestumsatz von 50 Millionen Dollar erzielt haben.

Alphawave Semi führt die Liste in diesem Jahr mit einem Wachstum von 1.547 Prozent zwischen 2019 und 2022 an.

Tony Pialis, CEO und Mitbegründer von Alphawave Semi, kommentierte dies wie folgt: "Wir sind stolz darauf, dass wir auf der Enterprise Industry Liste des Technology Fast 50 Programms den ersten Platz erreicht haben. Unser Engagement für Innovationen, die strategischen Akquisitionen, die wir getätigt haben, sowie unsere herausragende Positionierung im Bereich der Halbleitertechnologie haben zu diesem Erfolg beigetragen. Mit unserem Schwerpunkt auf der Erfüllung der KI-Datenanforderungen und aufgrund unserer kontinuierlichen technologischen Führungsposition sind wir zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft Grenzen überschreiten und noch größere Erfolge erzielen werden."

"Die diesjährigen Preisträger der Liste der Enterprise Industry Leaders sind kanadische Spitzenunternehmen im Technologiesektor, die sich durch herausragende Leistungen und Erfolge auszeichnen", so Anders McKenzie, Gesellschafter und nationaler Leiter des Programms Technology Fast 50 bei Deloitte Canada. "Mit kühnen Zukunftsvisionen, leistungsstarken Technologien, forschem Wettbewerbsgeist und der Leidenschaft, Grenzen zu überschreiten, bringen diese Preisträger kanadische Innovationen auf nationaler und weltweiter Ebene voran. Ihre Erfolge geben zweifellos Anlass zu Stolz und Inspiration für alle im Technologiesektor agierenden Unternehmer."

Über das Deloitte Technology Fast 50 Programm

Das Deloitte Technology Fast 50-Programm ist Kanadas herausragendes Technologie-Auszeichnungsprogramm. Das Programm feiert sein 26-jähriges Bestehen und zeichnet Unternehmenswachstum, Innovation und Unternehmertum in vier verschiedenen Kategorien aus: Ranking der Technology Fast 50, Enterprise Industry Leaders, Clean Technology sowie Companies-to-Watch. Im Rahmen des Programms werden auch Unternehmen aus dem North American Technology Fast 500-Ranking ausgezeichnet, in dem besonders erfolgreiche Technologieunternehmen in den USA und in Kanada gelistet werden. Zu den Sponsoren des Programms 2023 zählen Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity und Lafond. Weitere Informationen finden Sie unter www.fast50.ca.

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen. Unsere IP-Produkte sowie unsere kundenspezifischen Halbleiterprodukte und Konnektivitätslösungen werden von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Computing, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Storage eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP verfügt. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Weitere Informationen über Alphawave Semi finden Sie unter: awavesemi.com.

