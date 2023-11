Organisationen in nationalen, staatlichen und kommunalen Verwaltungen sowie in der Architektur-, Ingenieur- undBaubranche (AEC) und anderen Bereichenimplementieren derzeit 3D-Workflows für alle Bereiche von der Anlagenüberwachung bis hin zur Risikoanalyse. Menschen nehmen die Welt von Natur aus in 3D wahr. Wenn diese angeborene Perspektive mit einer umfassenden Technologie für geografische Informationssysteme (GIS) kombiniert wird, können die Endanwender komplexe Darstellungen von Daten und Informationen besser verstehen und interpretieren.

Fortschritte bei der Erfassung von Bildmaterial und Photogrammetrietechniken haben zu einem Anstieg der Nachfrage nach digitalen Darstellungen der realen Welt den sogenannten raumbezogenen digitalen Zwillingen geführt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wird Esri, der weltweit führende Anbieter von GIS-Technologie, 3D Tiles in seine ArcGIS-Software integrieren. Durch die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Datentypen zu arbeiten, unter anderem mit offenen 3D-Datenstandards, können Kunden innovative Lösungen wie digitale Zwillinge einfacher entwickeln.

Mit 3D Tiles können Anwendungen sehr umfangreiche 3D-Geodateninhalte schnell und effizient übertragen und rendern. 3D Tiles ist ein offener und somit interoperabler 3D-Datenstandard, der von einer Vielzahl von Branchen genutzt wird. "Die Möglichkeit, 3D Tiles in ArcGIS zu verwenden und damit zu arbeiten, ist vielen unserer Kunden sehr wichtig", sagte Patty Mims, Director of Business Development, Global National Government, bei Esri. "Die Verbreitung von 3D-GIS nimmt rasant zu, und viele Unternehmen sind mit der Entscheidung konfrontiert, welchen Standard sie übernehmen und wo sie investieren sollen."

Mit dem anstehenden Herbst-Release von ArcGIS Pro 3.2 können die Anwender die integrierten Netz- und 3D-Objektelemente eines 3D-Tile-Tilesets aus lokalen Verzeichnissen oder öffentlichen Diensten nutzen. Diese Tilesets (Kachelsätze) können mit anderen GIS-Layern, wie z.B. Indexed 3D Scene-Layern (I3S-Layern), einem alternativen offenen 3D-Datenstandard, kombiniert und in Explorationswerkzeugen, Analysen, Animationen, Layouts und anderen Anwendungen genutzt werden.

"Mit dem nahtlos in das ArcGIS-3D-System integrierten Standard 3D Tiles können Benutzer ihre Daten über eine realistische Visualisierung hinaus durch den Einsatz der analytischen Leistung eines vollständigen GIS aufwerten", so Mims weiter. Die Möglichkeit, 3D Tiles mit anderen Datenquellen für 3D-Visualisierungs- und Analyse-Workflows zu kombinieren, ist nur der erste von vielen Schritten im Rahmen des kontinuierlichen Engagements von Esri für die vom Open Geospatial Consortium (OGC) entwickelten Standards.

ArcGIS ermöglicht es Organisationen in diversen Sektoren, ein mehrdimensionales Registrierungssystem zu implementieren, indem das System Geo- und Grafikanalysen, GeoAI-Funktionen, Echtzeitdaten und realistische 3D-Umgebungen miteinander kombiniert. Neben der Integration in ArcGIS Pro wird 3D Tiles demnächst auch in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise als gehosteter Kachel-Service mit zusätzlichem Support auf der ArcGIS-Plattform für Entwickler veröffentlicht.

Um mehr über die bei Esri bevorstehende Integration von 3D Tiles für die Benutzer von ArcGIS Pro zu erfahren, besuchen Sie esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/announcements/whats-new-in-arcgis-pro-3-2/.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (Geographic Information Systems, GIS), Standortbestimmung und Kartierung, hilft seinen Kunden, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Die von dem 1969 in Redlands (Kalifornien, USA) gegründeten Unternehmen entwickelte Software wird weltweit in Hunderttausenden von Organisationen eingesetzt, darunter Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützige Institutionen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Distributoren und Partner, die lokalen Support in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten anbieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

Copyright 2023 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, des Unternehmens, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Ländern. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken der jeweiligen Markeninhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231108750907/de/

Contacts:

Jo Ann Pruchniewski

Public Relations, Esri

Mobil: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com