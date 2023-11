Revolutionierung der Datenerfassung in der Kardiologie mit proprietärem drahtlosen Ökosystem

Xenter, Inc. (Xenter.io) gab die kürzliche Enthüllung seines bahnbrechenden Dualsensor-Führungsdrahtes für TAVR-Verfahren auf der Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2023 Konferenz in San Francisco, CA bekannt. Xenter hat den ersten drahtlosen Führungsdraht seiner Art vorgestellt, der für den Einsatz bei Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) entwickelt wurde. Er sammelt eine Vielzahl wichtiger Echtzeit-Datenpunkte, um als Messinstrument für die Aortenregurgitation (xAR) und als klinisches Entscheidungshilfeinstrument zu dienen und die Vorhersage von paraklappenbedingten Lecks (PVL) während des TAVR-Verfahrens deutlich zu verbessern.

Die Funktionalität des Führungsdrahtes ist so konzipiert, dass er eine umfassende Datenerfassung und -analyse ermöglicht und die für neuartige Entscheidungshilfen der Künstlichen Intelligenz (KI) notwendigen Daten bereitstellt. Das Ziel ist es, besser informierte klinische Entscheidungen zu ermöglichen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Der Führungsdraht ist so konzipiert, dass er nahtlos in ein proprietäres drahtloses Ökosystem im Herzkatheterlabor integriert werden kann, so dass Echtzeitdaten und -analysen leichter zugänglich sind als je zuvor.

Rich Linder, Chairman/CEO von Xenter, gründete Xenter, um die Erfassung von Physical Intelligence (PI)-Daten in verwertbare Erkenntnisse zu revolutionieren. "Wir haben Xenter entwickelt, damit Tools der Künstlichen Intelligenz (KI) mit neuen intelligenten/drahtlosen medizinischen Geräten, die PI-Daten in Echtzeit übertragen, einfach und präzise genutzt werden können. Xenter leistet Pionierarbeit bei "intelligenten" medizinischen Geräten und einem drahtlosen Ökosystem, das die Investitionsgüter und mobilen Wagen überflüssig macht, die Krankenhäuser auf der ganzen Welt verstopfen."

Linder fuhr fort: "Xenter bringt die XMD Cloud auf den Markt, die eine Schnittstelle zu den EHRs der Krankenhäuser bildet und KI-gesteuerte klinische Entscheidungshilfen auf der Grundlage von Echtzeit-PI-Daten ermöglicht."

"Ein hervorragendes Beispiel für die PI-Datenerfassung in Echtzeit ist das TAVR SmartWire", erklärte William A. Gray, M.D., System Chief of Cardiovascular Medicine bei Mainline Healthcare in Philadelphia, PA. Dr. Gray fuhr fort: "TAVR SmartWire wird die Echtzeitmessung von Aorten- und linksventrikulären Druckinformationen in einem einzigen Arbeitsgerät ermöglichen, das zur Entwicklung einer Messung der Aortenregurgitation (AR) verwendet werden kann. Wir planen, TAVR SmartWire klinisch zu evaluieren und Ärzten eine Echtzeit-AR-Messung namens xAR anzubieten."

Dr. Martin B. Leon, Chairman Emeritus der Cardiovascular Research Foundation in New York City, NY, und Professor für Medizin an der Columbia University/New York Presbyterian Hospital und Global Study Chair für TAVR SmartWire, erklärte: "Von Anfang an sahen wir die Notwendigkeit, in der kardiovaskulären Medizin neue Lösungen zu entwickeln, die die Art und Weise der Datenerfassung während interventioneller Verfahren, einschließlich TAVR, verändern können. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese innovativen Lösungen ihren Weg in die klinische Forschung finden und den klinischen Nutzen von xAR beim Transkatheter-Aortenklappenersatz demonstrieren."

Über Xenter

Xenter, Inc. ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, das sich auf die Entwicklung neuer drahtloser medizinischer Gerätetechnologien konzentriert, die Physical Intelligence-Daten in Echtzeit liefern.

Weitere Informationen über Xenter finden Sie unter Xenter.io.

