Neue hochmoderne Anlage in Harnes bedient Kundenbedürfnisse im Logistikzentrum am Drehkreuz der wichtigsten europäischen Verkehrsverbindungen.

Modernste Automatisierung und energieeffiziente Lösungen für die sichere und rationelle Lagerung und den Transport von Lebensmitteln.

Die Anlage ist nahtlos mit dem bestehenden Lager Harnes I verbunden und nutzt fahrerlose Transportsysteme (AGV) für einen effizienten Betrieb.

Lineage, eine der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter integrierter Lösungen, hat ihre hochmoderne Anlage in Harnes, Frankreich, offiziell eröffnet. Die neue Anlage besitzt eine Grundfläche von rund 17.000 Quadratmetern das entspricht der Fläche von mehr als drei Fußballfeldern und stärkt das Netzwerk von Lineage in Frankreich, das ein wertvolles Tor zu den europäischen Märkten bietet.

"Die neueste Anlage in Harnes, die strategisch günstig in der Region Hauts-de-France liegt, ist ein wichtiger Knotenpunkt im intelligenten globalen Kühlkettennetzwerk von Lineage und ein Beleg für unser Engagement, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen", so Harld Peters, President von Lineage Europe.

Der Lineage-Standort Harnes II bietet moderne Kühllagerung mittels modernster Automatisierung und innovativer Technologien. Ausgestattet mit hochmodernen Systemen zur Optimierung der Kühlung und Nutzung der Abwärme, trägt die Anlage zur sicheren und effizienten Lagerung und zum Transport von Lebensmitteln bei. Automatisierte, fahrerlose Fahrzeuge verbinden diese moderne Anlage nahtlos mit der zusätzlichen Lagerung im bestehenden Lagerhaus Harnes I, während ein elektrischer Shuttle die Kunden effizient direkt mit Lineage verbindet. Diese Lösungen tragen dazu bei, den Energieverbrauch und den Wärmeverlust zu minimieren und gleichzeitig die Produktsicherheit zu gewährleisten.

"Wir optimieren die Kühlkettenverbindungen und steigern die Effizienz für unsere Kunden. Harnes II profitiert von der starken Unterstützung durch unser nahe gelegenes Lager in Arrás, das als Satelliteneinrichtung für gelegentlichen Bedarf dient und sich in erster Linie auf Kommissionierungsdienstleistungen konzentriert. Wir sind sehr erfreut, dass wir unseren Kunden den Mehrwert dieser beiden sich ergänzenden Standorte bieten können", betonte Raúl Fores Valles, Regional Vice President, Southern Europe, Lineage.

Mit der Erweiterung um die Anlage Harnes II bietet Lineage Unternehmen in Frankreich automatisierte Lagerungslösungen und nahtlose Verbindungen zu über 400 strategisch gelegenen Anlagen weltweit, die sich auf Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum erstrecken. Im Jahr 2021 schloss Lineage die Übernahme der Kloosterboer-Gruppe mit ihren Anlagen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland ab und untermauerte damit sein Engagement für branchenführende Kühlraumlösungen für Unternehmen weltweit.

Über Lineage

Lineage ist einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter integrierter Lösungen mit einem globalen Netzwerk aus über 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,5 Milliarden Kubikfuß in Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Dank der Kombination von branchenführendem Know-how bei durchgängigen Logistiklösungen und innovativer Technologie arbeitet Lineage mit den größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern der Welt zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, den Ausschuss in der Lieferkette zu minimieren und was am wichtigsten ist die Ernährung der Welt zu verbessern. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage drei Jahre in Folge als "CNBC Disruptor 50 Company" ausgezeichnet, zweimal als "US Best Managed Company", auf der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt auf Platz 1 und insgesamt auf Platz 23 gesetzt und in die Fortune-Liste "Change the World"" aufgenommen. (www.onelineage.com)

