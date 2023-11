FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wachstumsprognose für 2024:

"Das von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Aussicht gestellte grüne Wirtschaftswunder wird es nicht geben. Auch in den kommenden Jahren bleibt das Wachstumspotenzial in Deutschland nach Einschätzung der "Wirtschaftsweisen" gering. Wärmepumpen machen Häuser nicht wärmer, Elektroautos fahren nicht schneller, mit Wasserstoff entsteht nicht mehr Stahl: Die Wirtschaft verändert sich, sie ergrünt. Mit einem vergünstigten Strompreis möchte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Industriestandort "in seiner ganzen Vielfalt" erhalten. Doch unter dem Primat der CO2-Neutralität werden sich manche energieintensiven Produktionsprozesse hierzulande nicht mehr rechnen. Die Politik macht viel, nur nicht das Richtige. So läuft Deutschland Gefahr, das Wachstumsschlusslicht unter den Industrieländern zu bleiben."/zz/DP/ngu