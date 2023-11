Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wenn es draußen regnet und stürmt, wollen die Kinder eben Indoor spielen, wissen aber manchmal nicht was. Und dann kommt häufig der Satz: "Mir ist sooo langweilig". Marco Chwalek hat sich darum nach Tipps gegen die Herbstlangeweile umgehört:Sprecher: Ob Brett- oder Onlinespiele, ob malen oder verkleiden, spielen gehört bei Kindern einfach zum Leben dazu. Und so haben wir Silke Stuck, vom Magazin Apotheken Umschau ELTERN gefragt: "Warum ist spielen für uns so wichtig?"O-Ton Silke Stuck: 18 Sekunden"Beim Spielen entwickeln wir ganz bestimmte Fähigkeiten, die wichtig sind für unser Zusammenleben, wie wir mit Niederlagen umgehen, oder wie wir lernen, uns in andere hineinzuversetzen. Kinder entfalten bei diesen Rollenspielen ganz irrsinnige Fähigkeiten, die uns dann leider im Erwachsenenalter mehr und mehr verloren gehen."Sprecher: Und nun wollen wir konkret werden. Haben Sie ein Tipp für ein Spiel, dass wenig Vorbereitung erfordert und auch schon für die Kleinen geeignet ist?O-Ton Silke Stuck: 24 Sekunden"Ja, da bietet sich die Popcorn-Olympiade an. Man stellt sich gegenüber an einen Tisch und versucht mit einem Strohhalm von der eigenen auf die gegnerische Tischseite ein kleines Stück Popcorn zu blasen. Wer das zuerst schafft hat gewonnen. Und die etwas fortgeschrittenere Variante lautet so: Jeder Spieler bekommt zwei Zahnstocher und muss in einer Minute so viel Popcorn aus einer vollen in eine leere Schüssel befördern, wie er es schafft."Sprecher: Und diese Popcorn-Spiele kann man so oft wiederholen, wie man will. Aber manchmal haben Eltern keine Lust auf Action. Wie sieht es mit einem ruhigeren Spiel aus?O-Ton Silke Stuck: 22 Sekunden"Da empfehle ich mein Lieblingsspiel, das "Still-Leben". Da lassen sich ideal Spaß für Kinder und ein bisschen Entspannung für die Eltern kombinieren. Und das geht so: Man braucht Stifte und Papier, Mama und Papa dürfen sich auf die Couch legen, die Augen zu machen und dürfen sich auf keinen Fall bewegen. Und die Kinder versuchen nun so gut wie möglich, das schlafende Elternteil zu malen."Abmoderation: Mit diesen Spielideen und vielen weiteren im neuen Heft kommt die ganze Familie gut durch lange, trübe Nachmittage - so hat der Herbstblues keine Chance, berichtet die Zeitschrift ELTERN.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5644653