BERLIN (dpa-AFX) - Motorrad-Fans müssen ab der kommenden Saison für die Fernseh-Übertragungen der WM-Rennen Geld bezahlen. Sky hat die Pay-TV-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz über alle Verbreitungswege erworben. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Derzeit zeigt der frei zu empfangende Sender ServusTV die Rennen.

Sky strahlt bereits seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1 aus und erweitert nun seine Motorsport-Berichterstattung. "Mit dem Erwerb der Live-Übertragungsrechte an der MotoGP sowie der Moto2, Moto3 und MotoE bieten wir den Motorsportfans in Deutschland künftig auch die beste Rennserie der Welt auf zwei Rädern", kommentierte TV-Rechte-Chef Hans Gabbe./mrs/DP/zb