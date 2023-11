Für rund 840 Mio. € der ausstehenden Anteile wollen die Spanier 2,35 € je Stück für TELEFÓNICA DEUTSCHLAND bezahlen. Insgesamt liegt das Gebot um 2 Mrd. €. Gestern + 40 %. Wir sind in der Actien-Börse investiert und machen Kasse. Im Schlepptau legten gestern UNITED INTERNET und 1&1 zwischen 5 und 6 % zu. Auch hier sind wir nach wie vor an Bord. Grund ist eine Mischung aus etwas Übernahmefantasie und entsprechenden Umschichtungen branchen- oder indexgebundener Fonds. Der Schritt der spanischen Mutter ist nachvollziehbar und als opportunistisch einzuschätzen. Das Geschäft bewertet die deutsche Tochter mit ca. dem 4-fachen operativen Ergebnis vor Abschreibungen und Amortisation im Jahr 2023 - gemessen daran ein rekordniedriger M&A-Multiplikator im Sektor. Zum Vergleich: UNITED INTERNET kommt auf ein EBITDA-Multiple zum Börsenwert per 2023 von ca. 3,2. Wir geben kein Stück aus der Hand!



