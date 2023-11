EQS-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

EDAG Engineering Group AG: Solides Umsatzwachstum und Margenverbesserung nach neun Monaten



09.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EDAG Engineering Group AG: Solides Umsatzwachstum und Margenverbesserung nach neun Monaten Umsatzwachstum von 6,5% auf 628,2 Mio. EUR

EBIT wächst um 12,3% auf 42,5 Mio. EUR

Ergebnis nach Steuern liegt mit 23,6 Mio. EUR ebenfalls über Vorjahresniveau Arbon, 9. November 2023 EDAG, führender unabhängiger Entwicklungspartner für die Mobilitätsbranche und Technologieentwickler für industrielle Lösungen, hat heute den Bericht über die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. In einem makroökonomisch herausfordernden Umfeld konnten nach neun Monaten sowohl solide Umsatzzuwächse als auch eine Verbesserung der Marge verbucht werden. Auf Konzernebene lagen die Umsatzerlöse mit 628,2 Millionen Euro um 6,5 Prozent über dem Vorjahresniveau von 589,7 Millionen Euro. Das Wachstum wurde vorwiegend durch die Entwicklung im Segment Electrics/Electronics getrieben, welches den Umsatz um 16,7 Prozent steigern konnte. Vehicle Engineering konnte die Erlöse um 3,2 Prozent steigern, während Production Solutions auf Vorjahresniveau lag. Das Konzern-EBIT erhöhte sich auf 42,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 37,9 Millionen Euro. Das bereinigte Konzern-EBIT betrug 41,1 Millionen Euro (Vorjahr: 37,5 Millionen Euro). Die EBIT-Marge lag bei 6,8 Prozent (Vorjahr: 6,4 Prozent); die bereinigte EBIT-Marge betrug 6,5 Prozent (Vorjahr: 6,4 Prozent). Die Steigerung der Marge geht insbesondere auf das starke dritte Quartal zurück, in dem die EBIT-Marge auf 8,5 Prozent anstieg (Vorjahr: 6,2 Prozent). Das Wachstum im Berichtszeitraum führte zu einem Aufbau des Working Capitals im Rahmen der Erwartungen. Hieraus ergab sich ein negativer Free Cash-Flow von 27,7 Millionen Euro (Vorjahr: -11,5 Millionen Euro). Zum Stichtag 30. September beschäftigte EDAG weltweit 8.712 Mitarbeitende (Vorjahr: 8.246 Mitarbeitende). "Der Transformations- und Innovationsdruck in der Mobilitätsbranche bleibt hoch. Für unsere Kunden wird daher die Verkürzung der Entwicklungszyklen immer wichtiger. Die solide Performance in diesem Quartal bestätigt erneut die Fähigkeit unseres Unternehmens, innovative und umfassende Lösungen zur Verkürzung der Time-to-Market anzubieten", erklärt Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Group. "Effizienz und Agilität bleiben unerlässlich, um mit den raschen Veränderungen im Markt Schritt zu halten". "Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in den ersten neun Monaten können wir unsere Prognose für das Gesamtjahr konkretisieren und insgesamt bestätigen", erläutert Holger Merz, CFO der EDAG Group. "Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein weiteres Wachstum sowie eine stabile Ergebnisentwicklung. Diese Einschätzung unterliegt jedoch erheblichen Unsicherheiten, die sich insbesondere von den Auswirkungen der andauernden geopolitischen Auseinandersetzungen sowie inflationären Entwicklungen, den Energiepreis- und Lohnkostenentwicklungen sowie der Verfügbarkeit von ausreichend qualifiziertem Personal ergeben. Für den Umsatz erwarten wir nun ein Wachstum von rund 5 bis 6 Prozent, statt wie bisher von rund 4 bis 7 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge prognostizieren wir auf rund 6 Prozent, statt wie bisher auf rund 4 bis 7 Prozent."

Über die EDAG Group Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister, der exzellente Ingenieurskunst mit den neuesten Technologietrends verbindet. Mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten, realisiert die EDAG Group Projekte in den Segmenten Vehicle Engineering, Electrics/Electronics sowie Production Solutions. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Engineering, hat sich der EDAG eigene 360-Grad-Entwicklungsansatz zum Qualitätsmerkmal bei der ganzheitlichen Entwicklung von Fahrzeugen als auch Smart Factories etabliert. Durch fachübergreifende Expertise in den Bereichen Software und Digitalisierung verfügt das Unternehmen über entscheidende Kompetenzen, dynamische Transformationsprozesse als innovativer Partner aktiv zu gestalten. Die EDAG Group entwickelt mit einem interdisziplinären Team von rund 8.700 Expertinnen und Experten einzigartige Mobilitäts- und Industrielösungen für einen Kundenstamm aus weltweit führenden automotive und non-automotive Unternehmen. Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 796 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der EDAG Group: www.edag.com Pressekontakte: Public Relations Felix Schuster

Head of Marketing & Communications Mobil : +49 (0) 173 - 7345473 Mail: pr@edag.de www.edag.com Investor Relations Sebastian Lehmann Leiter Investor Relations Telefon: +49 (0) 611- 7375 168 Mobil : +49 (0) 175- 8020 226 Mail: ir@edag-group.ag www.edag.com Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



09.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com