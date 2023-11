DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTE - Die Vorsitzende des Sachverständigenrats der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat auf die Dringlichkeit von Rentenreformen hingewiesen. "Die Alterung wird das wirtschaftliche Potenzial Deutschlands massiv einschränken", sagte Schnitzer dem Handelsblatt. In ihrem Jahresgutachten hat der Rat die langfristigen Auswirkungen durch die Alterung der Gesellschaft geschätzt. Das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft liegt demnach langfristig bei nur 0,7 Prozent. "Wir sind nicht der kranke, aber der alternde Mann Europas", erklärte Schnitzer. Um diese Entwicklung aufzuhalten, schlägt der Sachverständigenrat eine Reihe von Reformen vor, darunter ein späteres Renteneintrittsalter sowie Rentenkürzungen. (Handelsblatt)

STRUKTURWANDEL - Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), fordert angesichts des demografischen Wandels und dem Mangel an Arbeitskräften einen beschleunigten Strukturwandel. "Wir könnten mit den vorhandenen Arbeitskräften und dem vorhandenen Kapital mehr erwirtschaften, wenn wir diese Produktionsfaktoren effizienter einsetzen", sagte Grimm der Welt im Interview. Dafür müssten Strukturreformen zugelassen und nicht in großem Stil die Industrien von gestern am Leben gehalten werden. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 00:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.