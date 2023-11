Der Chipentwickler Arm, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, hat am Mittwoch nachbörslich seinen ersten Quartalsbericht seit der Rückkehr an die Börse veröffentlicht. Dieser kam jeoch nicht gut an. Die Aktie kam deutlich unter Druck. Nachbörslich ging es zuletzt fast sieben Prozent nach unten auf 50,70 Dollar. Bereits im regulären Handel musste das Papier ein Minus von 1,6 Prozent hinnehmen.Arm verfehlte die Markterwartungen der Analysten mit der Umsatzprognose für das laufende ...

