EINBECK (dpa-AFX) - Steigende Kosten für Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb haben bei KWS Saat im ersten Geschäftsquartal zu einem höheren Verlust geführt. So lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in den drei Monaten per Ende September bei minus 48,3 Millionen Euro, nach minus 33,1 Millionen im Vorjahr, wie der Saatguthersteller am Donnerstag in Einbeck mitteilte. Unter dem Strich erhöhte sich der Verlust wegen höherer Steuern von 46,2 Millionen auf 55,3 Millionen Euro. Das erste Quartal ist bei KWS Saat saisonal bedingt negativ.

"Für uns ist im ersten Quartal vor allem das europäische Geschäft mit Winterkulturarten entscheidend, hier konnten wir mit unserem starken Portfolio, allen voran im Bereich Raps, gut zulegen", erklärte Finanzvorständin Eva Kienle. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum insgesamt um 0,5 Prozent auf 267,7 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern./nas/stk