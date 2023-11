NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 29 Euro gesenkt. In den kommenden sechs bis neun Monaten rechnet Analyst William Woods mit einer harten Zeit mit geringem Wachstum gerade in den USA und dem Risiko weiteren Margendrucks. Zu den Sorgen um das US-Geschäft des Einzelhändlers komme vom Management wenig, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht Woods ein Fragezeichen hinter den Zielen für 2025./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 17:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 05:00 / UTC

NL0011794037