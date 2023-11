BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke wird nach einem deutlichen Gewinnplus im dritten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. Der Konzerngewinn dürfte die obere Hälfte der bisherigen Zielspanne von 80 bis 90 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mit. Im kommenden Jahr soll er weiterhin auf 95 bis 115 Millionen Euro steigen. Das Leasingneugeschäft dürfte 2023 hingegen nur in der unteren Hälfte der Prognosespanne von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro liegen. Für 2024 erwartet der Vorstand weiterhin ein Wachstum auf 3 bis 3,2 Milliarden Euro.

Grenke habe die gestiegenen Marktzinsen inzwischen vollständig eingepreist, sagte Vorstandschef Sebastian Hirsch. Schon jetzt sei die Marge des Unternehmens stabil, und die Zinserträge stiegen kontinuierlich. Im dritten Quartal wuchsen die operativen Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 15 Prozent auf gut 109 Millionen Euro. Der Konzerngewinn legte um 18 Prozent auf 24 Millionen Euro zu./stw/stk