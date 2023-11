DJ Swan treibt Internationalisierung voran und eröffnet Büro in den Niederlanden

SWAN / Schlagwort(e): Expansion Swan treibt Internationalisierung voran und eröffnet Büro in den Niederlanden 09-Nov-2023 / 07:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eröffnung des Büros in Amsterdam ist ein weiterer Meilenstein der europäischen Internationalisierungsstrategie von Swan Berlin, 09. November 2023 - Swan, eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Embedded Finance, hat nun auch ein Büro in den Niederlanden eröffnet. Als Teil von Swans europäischer Lokalisierungsstrategie wird damit ein weiterer wichtiger europäischer Markt erschlossen. Bereits im September 2022 ist Swan erfolgreich in Deutschland gestartet, Anfang 2023 in Spanien. Mit dem Start in den Niederlanden bietet Swan seinen dortigen Kunden lokale IBANs sowie ein vollständig lokalisiertes Produktangebot, einschließlich der Überwachung und Einhaltung lokaler Compliancevorgaben und Gesetze. "Die zentrale Lage der Niederlande in Europa bietet Zugang zu einem größeren Markt und ist damit ein strategischer Ausgangspunkt für die weitere Expansion", sagt Nicolas Benady, Mitgründer und CEO von Swan. "Die Niederlande haben ein schnell wachsendes Fintech-Ökosystem mit vielen Start-ups und etablierten Unternehmen, die sich auf Finanzinnovationen konzentrieren. In diesem Ökosystem gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die von den Embedded Finance-Bankdienstleistungen von Swan profitieren können." In den vergangenen drei Wochen haben die ersten niederländischen Partner bereits Hunderte von lokalen Konten für ihre Kunden über die Embedded Banking-Plattform von Swan eröffnet, was zeigt, dass die Dienstleistungen von Swan auch in den Niederlanden auf großes Interesse stoßen. Die Ankündigung folgt einen Monat nach einer Series-B-Investitionsrunde in Höhe von 37 Millionen Euro, mit der Swan die Internationalisierung seiner Banking-as-a-Service-Plattform vorantreiben will. In Deutschland hat sich Swan nach nur etwas mehr als einem Jahr bereits fest etabliert. So zählt Swan hierzulande bereits 16 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Erst diese Woche hat Swan eine Kooperation mit Fleming, dem aufstrebenden digitalen Finanzdienstleister für Gesundheitsberufe, verkündet. Über Swan Swan wurde 2019 gegründet und ist ein europäischer Fintech- und Innovationsführer im Bereich Embedded Finance. Banking-as-a-Service (BaaS) von Swan ist der einfachste Weg für Unternehmen, Bankfunktionen einzubetten. Über die einfachen APIs von Swan können europäische Unternehmen Bankdienstleistungen (Konten, Karten und IBANs) schnell und einfach in ihr eigenes Produkt integrieren. Das Fintech verarbeitet monatlich über 750 Millionen Euro an Transaktionen für mehr als 100 Unternehmen in zehn europäischen Ländern. Swan beschäftigt über 150 Mitarbeiter und wird von den Fintech-Experten und erfahrenen Unternehmern Nicolas Benady, Nicolas Saison und Mathieu Breton geleitet. Das Unternehmen wurde zusammen mit dem Startup-Studio eFounders gegründet und hat Wachstumskapital von führenden VC-Investoren wie Creandum, Accel und Lakestar erhalten. Medienkontakt Swan Sarah Wachter PressGermany@swan.io =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1768863 09-Nov-2023 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=c16f394254ee0fb8e16b393c43493852

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1768863&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 01:00 ET (06:00 GMT)