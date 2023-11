EQS-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Geschäftsbereich MicroOptics als nicht fortgeführte Aktivität klassifiziert

Auftragsdynamik hat sich im dritten Quartal durch KI-Boom wieder erhöht

Auftragsbestand wächst weiter und liegt nun bei 414,7 Mio. €

Umsatzsteigerung fortgeführter Aktivitäten im dritten Quartal durch China-

Auslieferungsverzögerungen auf +12,9 % begrenzt

Rohertrags- und EBIT-Marge durch Auslieferungsverzögerungen und

Produktmix belastet

Prognose für das Gesamtjahr 2023 voraussichtlich nicht erreichbar und

deshalb bereits am 25. Oktober angepasst Garching, 9. November 2023 - Die SÜSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, hat heute die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. Zum 30. September 2023 erfüllte der Geschäftsbereich MicroOptics, der seit Anfang 2023 nicht mehr als wesentlicher Teil des Kerngeschäfts angesehen wird, die Kriterien für einen Ausweis als nicht fortgeführte Aktivität gemäß IFRS 5. SÜSS MicroTec hat am 8. November 2023 eine Vereinbarung zur Veräußerung der Tochtergesellschaft SUSS MicroOptics SA an Focuslight Technologies unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion, das sogenannte Closing, wird für das erste Quartal 2024 erwartet. Die nachfolgende Beschreibung der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2023 und der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres bezieht sich auf die fortgeführten Aktivitäten, also ohne den Geschäftsbereich MicroOptics. Im dritten Quartal 2023 hat SÜSS MicroTec mit den fortgeführten Geschäftsaktivitäten einen Auftragseingang in Höhe von 103,0 Mio. € erzielt. Gegenüber vergleichbaren 83,3 Mio. € im zweiten Quartal 2023 hat sich die Auftragsdynamik damit wieder erhöht. Der Großteil des Auftragseingangs entfiel auf den Geschäftsbereich Advanced Backend Solutions mit 93,7 Mio. €. Besonders hervorzuheben war die positive Entwicklung der Bonder mit Aufträgen in Höhe von 62,1 Mio. € - noch nie zuvor hatte SÜSS MicroTec in einem Quartal höhere Bonder-Aufträge erhalten. Mehr als 50 Mio. € trugen temporäre Bonder zu dieser Entwicklung bei. "Wir profitieren dabei vom rasanten Kapazitätsaufbau für Mikrochips, die in Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommen. Dabei beliefern wir sowohl führende Hersteller von Hochleistungs-Speicherchips als auch einen führenden Auftragsfertiger für den Packaging-Prozess von KI-Chips", so Burkhardt Frick, seit dem 11. September 2023 neuer CEO von SÜSS MicroTec. "Wir erleben derzeit regelrecht einen Nachfrageboom und haben bereits im Oktober weitere Aufträge im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für temporäre Bonder erhalten." In den ersten neun Monaten 2023 betrug der Auftragseingang insgesamt 281,2 Mio. €. Der Auftragsbestand der fortgeführten Aktivitäten erreichte zum 30. September 2023 einen Wert von 414,7 Mio. € und ist unverändert die Basis für das weitere, angestrebte Wachstum von SÜSS MicroTec. Neue Aufträge, die im Geschäftsjahr 2023 eingehen, können aufgrund des hohen Auftragsbestands und der hohen Kapazitätsauslastung zum größeren Teil erst ab dem Geschäftsjahr 2024 ausgeliefert und im Umsatz realisiert werden. Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2023 dank einer starken Entwicklung im Geschäftsbereich Photomask Solutions (+61,3 %) und bei den Bondern (+56,2 %) um 21,8 % auf 202,3 Mio. € (Vorjahr: 166,1 Mio. €). Das Wachstum in Höhe von 12,9 % auf ein Umsatzvolumen von 70,0 Mio. € fiel im dritten Quartal 2023 jedoch geringer aus als in der ersten Jahreshälfte. Der wesentliche Grund dafür waren Verzögerungen bei Auslieferungen nach China, die seit August 2023 auftreten. Die deutschen Zoll- und Ausfuhrkontrollbehörden haben den Dokumentations- und Prüfungsaufwand für Auslieferungen nach China ohne vorherige Ankündigung deutlich intensiviert, obwohl sich die rechtlichen Grundlagen für Lieferungen von SÜSS MicroTec-Anlagen nach China in den vergangenen Monaten grundsätzlich nicht verändert haben. Zum 30. September 2023 konnten fertige Anlagen im Wert von insgesamt 23,5 Mio. €, davon überwiegend Anlagen aus dem Segment Advanced Backend Solutions, nicht ausgeliefert und somit nicht im Umsatz realisiert werden. CEO Burkhardt Frick: "Wir bitten Politik und Behörden um eine konstruktive Lösung und hoffen kurzfristig auf eine beschleunigte Bearbeitung unserer Auslieferungsanträge - auch im Interesse unserer Kunden, deren Geduld derzeit sehr stark auf die Probe gestellt wird." Die Rohertragsmarge der fortgeführten Aktivitäten lag in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023 bei 33,5 % (Vorjahr: 36,2 %). Insbesondere im dritten Quartal 2023 entsprach die Rohertragsmarge von 29,4 % (Vorjahr: 35,3 %) nicht den eigenen Erwartungen. Die Gründe waren das von Auslieferungsverzögerungen geprägte und niedriger als erwartete Umsatzvolumen und ein unvorteilhafter Produktmix. Im Geschäftsbereich Photomask Solutions sorgten verstärkte Bemühungen, externe Outsourcing-Partner zu qualifizieren, für anlaufbedingte Aufwände. Dennoch erhöhte sich das EBIT der fortgeführten Aktivitäten in den ersten neun Monaten 2023 durch das Umsatzwachstum, einen leicht unterproportionalen Anstieg der Vertriebs-, Verwaltungs- und Entwicklungskosten und einen positiven Effekt aus der Fremdwährungsbewertung um 4,0 Mio. € bzw. 45,5 % auf 12,8 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €). Die EBIT-Marge betrug somit 6,3 % (Vorjahr: 5,3 %). Das Ergebnis nach Steuern der fortgeführten Aktivitäten stieg auf 9,8 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €). Ausblick Die Nachfrage nach Produkten und Lösungen von SÜSS MicroTec ist nach wie vor hoch. Während im ersten Halbjahr insbesondere Lösungen aus dem Geschäftsbereich Photomask Solutions zum Neugeschäft beitrugen, ragte im dritten Quartal die Nachfrage nach Bondern heraus. "Eine hohe Auslastung unserer Fertigungskapazitäten im Jahr 2024 ist damit grundsätzlich schon gesichert. Die kurzfristig größte Unsicherheit für unsere Umsatzentwicklung sind - wie beschrieben - Verzögerungen bei Lieferungen nach China. Es ist nicht abzusehen, wie viele Anlagen bis zum Jahresende 2023 nach China ausgeliefert und im Umsatz realisiert werden können", so Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SÜSS MicroTec. Aus diesem Grund wurde die Umsatzprognose bereits am 25. Oktober 2023 per Ad-hoc-Nachricht auf eine erweiterte Bandbreite von 300 bis 340 Mio. € angepasst. Durch den nun erfolgten Ausweis des Geschäftsbereichs MicroOptics als nicht fortgeführte Aktivität ergibt sich auf Basis fortgeführter Aktivitäten eine Umsatzprognose von 280 bis 320 Mio. €. Die Rohertragsmarge wurde am 25. Oktober 2023 auf eine Bandbreite von 32 bis 34 % und die EBIT-Marge auf 4 bis 8 % angepasst. Auf Basis fortgeführter Aktivitäten, also ohne den Bereich MicroOptics, wird im Gesamtjahr 2023 eine Rohertragsmarge von 34 bis 36 % und eine EBIT-Marge in einer Spanne von 7 bis 11 % erwartet. Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar. Pressekontakt:

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Marketing

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151

Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in Garching bei München. Die Aktien der SÜSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com . Legal Disclaimer

