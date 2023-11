EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Mister Spex wächst weiter stärker als der Markt und verbessert seine Profitabilität im 3. Quartal - Prognose für 2023 bestätigt



09.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Berlin, 9. November 2023 Mister Spex wächst weiter stärker als der Markt und verbessert seine Profitabilität im 3. Quartal - Prognose für 2023 bestätigt Die wichtigsten finanziellen Kennzahlen für Q3 2023 im Vergleich zum Vorjahr: Gesamtumsatz von € 60 Mio. und ein Plus von 2 % gegenüber dem bereits starken Q3 2022 Zweites Quartal in Folge mit positivem bereinigten EBITDA und einer bereinigten EBITDA-Marge von € 0,2 Mio. oder 0,4 % Gesunde Liquidität von € 117 Mio. Ende September

Wichtige Leistungsindikatoren für die ersten neun Monate 2023 im Vergleich zum Vorjahr: Der Umsatz wuchs um 6 %, getrieben durch einen Umsatzanstieg von

10 % in Deutschland Die Bruttomarge stieg um 149 Basispunkte und erreichte 49,1 % für die ersten neun Monate des Jahres 2023 Das bereinigte EBITDA ist ein Gewinn von € 0,9 Mio. oder eine bereinigte EBITDA-Marge von 0,5 % (9M 2022: Verlust von € - 4,6 Mio.)

Trotz der derzeit negativen Verbraucher*innenstimmung und den wechselhaften Wetterbedingungen im dritten Quartal bestätigt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 Mister Spex SE (MRX), Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, hat seine Ziele zum wiederholten Mal erreicht und Umsatz und bereinigtes EBITDA gesteigert. Im dritten Quartal 2023 verzeichnete die Mister Spex SE ein Umsatzwachstum von +2 % und übertraf damit erneut den Markt in einem schwierigen Umfeld. Das Unternehmen konnte sein bereinigtes EBITDA deutlich verbessern und erreichte € 0,2 Mio. für das Quartal. Dies stellt die Stärke seines Geschäftsmodells und seine Position als führendes Unternehmen in der Branche der digitalen Optiker trotz der anhaltenden Verschlechterung des Konsumklimas unter Beweis. Diese Verbesserung wird weiterhin durch die konsequente Umsetzung des Markenversprechens und die vor einem Jahr mit dem Effizienzprogramm "Lean 4 Leverage" eingeführten Maßnahmen erreicht. Der Produktmix wird durch die negative Verbraucher*innenstimmung und die wechselhaften Wetterbedingungen beeinträchtigt Das Quartal wurde durch eine Reihe von externen Faktoren beeinträchtigt, wie z.B. die negative Konsument*innenstimmung und die wechselhaften Wetterbedingungen. Dies hat die positiven Entwicklungen in den von Mister Spex fokussierten Kernkategorien Korrektionsbrillen und Sonnenbrillen überschattet. Die Umsätze mit Korrektionsbrillen sind um 3 % zurückgegangen und der Umsatz mit Sonnenbrillen stieg um 4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf die schlechteren Wetterbedingungen im August zurückzuführen ist. Steigende Bruttomarge bei Korrektionsbrillen Die Bruttomarge lag im dritten Quartal 2023 bei 45,8 %, was auf einen höheren Anteil von Kontaktlinsen mit geringerer Marge am Gesamtmix im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Im dritten Quartal profitierte das Unternehmen von einem Anstieg der Bruttomarge bei Korrektionsbrillen, die um 260 Basispunkte zunahm und die Bruttomarge für die Kategorie auf 73 % brachte. Wachsender durchschnittlicher Bestellwert in allen Produktkategorien Im dritten Quartal ist der durchschnittliche Bestellwert in allen Kategorien gestiegen. Die Kategorien Korrektionsbrillen und Sonnenbrillen haben um 13 % bzw. 9 % zugelegt. Die konsequente Umsetzung der mit dem Effizienzprogramm "Lean 4 Leverage" eingeleiteten Maßnahmen zeigt weiterhin Wirkung. Mirko Caspar, Co-CEO der Mister Spex SE: "Wir legen großen Wert auf hochwertige Marken im Luxus- und Independent-Segment. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Bereich sehr beliebt sind und unser durchschnittlicher Bestellwert widerspiegelt, dass Qualität für unsere Kund*innen eine große Rolle spielt." Prognose für das Gesamtjahr 2023 wird bestätigt In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 erzielte Mister Spex ein Umsatzwachstum von 6 % und verbesserte das bereinigte EBITDA um mehr als € 5,5 Mio. auf kumulativ € 902 T. Im gleichen Zeitraum lag der operative Cashflow bei € 7,3 Mio. und verbesserte sich um € 20,2 Mio., so dass die liquiden Mittel Ende September 2023 bei € 117 Mio. lagen. Dies wurde durch die konsequente und sorgfältige Umsetzung des Effizienzprogramm "Lean 4 Leverage" erreicht, verbunden mit der kontinuierlichen Erfüllung des Markenversprechens. Mister Spex bekräftigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Das Management erwartet ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine positive bereinigte EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das Umsatzwachstum wird durch leichte Steigerungen bei der Anzahl der Aufträge, dem durchschnittlichen Auftragswert und der Anzahl der aktiven Kund*innen unterstützt. Im Jahr 2023 erwartet das Management die Eröffnung von bis zu 10 neuen Stores. Dirk Graber, Gründer und Co-CEO der Mister Spex SE: "Unser Team arbeitet weiter an unseren wichtigsten Wachstums- und Profitabilitätsfaktoren, während wir die Herausforderungen dieses dynamischen Konsumumfelds meistern. Obwohl das Umfeld weiterhin herausfordernd ist, freuen wir uns zu sehen, dass unsere Produkte und unser hervorragendes Kauferlebnis bei unseren Kund*innen weiterhin Anklang finden. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für dieses Jahr erreichen und unsere Position als Europas führender digitaler Omnichannel-Optiker weiter ausbauen können." Der ausführliche Bericht zum Q3 2023 sowie weitere Informationen für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Mister Spex Investor Relations Website verfügbar. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 ist für den 27. März 2024 geplant.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in € T



Weitere nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Q3 2023

Q3 2022 Veränderung Q3 2023 Q3 2022 Veränderung Umsatz 59.666 58.262 2 %

Aktive Kund*innen3 (in Tausend)

1.741 1.752 -1 % Umsatz DE 44.546 42.771 4 % Anzahl der Bestellungen4

(in Tausend) 642 624 3 % Umsatz INT 15.120 15.491 -2 %

Durch-schnittlicher Bestellwert5 (in EUR) 96,75 87,71 10 % Brutto-ergebnis1 27.299 27.453 -1 %



Bruttomarge1 45,8 % 47,1 % -137 Bp



Bereinigtes EBITDA2 239 -610 >-100 %





1) Das Management definiert das Bruttoergebnis als Umsatz abzüglich Materialaufwand und die Bruttomarge als das Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatz.

2)Bereinigtes EBITDA, definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen gemäß IFRS 2, einmalige Transformationskosten und andere Einmaleffekte, die nicht Teil des regulären Geschäftsverlaufs sind.

3) Kund*innen, die in den letzten 12 Monaten vor Stornierungen bestellt haben.

4) Bestellungen nach Stornierungen und Retouren.

5) Berechnet als Umsatz geteilt durch die Anzahl der Bestellungen in den letzten zwölf Monaten. Über Mister Spex: Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften 'Mister Spex') ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optiker*innen. Pressekontakt: Judith Blazek I Head of Corporate Communications I Judith.Blazek@misterspex.de Investor Relations: Irina Zhurba I Head of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung der Mister Spex SE und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Mister Spex SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Mister Spex sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2022 der Mister Spex SE, der unter https://ir.misterspex.com/ abrufbar ist.



