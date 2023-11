Fresenius-Firmenlenker Michael Sen treibt den Umbau beim Gesundheitskonzern weiter voran. Die Bad Homburger veräußern die auf Kinderwunschkliniken spezialisierte Eugin-Gruppe an ein Konsortium rund um den namhaften Finanzinvestor KKR. Der Deal überrascht nicht, wurde bereits vor einigen Wochen ein potenzieller Verkauf thematisiert.Das DAX-Unternehmen will mit dem Deal inklusive Meilensteinen bis zu 500 Millionen Euro einsammeln. Von dem Verkauf sei ausschließlich die Eugin-Gruppe betroffen, so Fresenius. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...