Q1 2023/24: Prognose bestätigt Positive Trendwende nach Q4 2022/23: EUR 48,8 Mio. EBITDA in Q1 2023/24

Operational Excellence: neue Produktionsrekorde erreicht Leipzig, 9. November 2023 - Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 erzielte VERBIO einen Umsatz von EUR 488,1 Mio. (Q1 2022/23: EUR 592,2 Mio.) und ein EBITDA von EUR 48,8 Mio. (Q1 2022/23: EUR 121,4 Mio.), nach EUR 447,0 Mio. Umsatz und EUR 26,8 Mio. EBITDA im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23. VERBIO konnte erneut Produktionsrekorde bei Bioethanol und Biodiesel verzeichnen und treibt somit spürbar die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in Europa voran. Dies unterstreicht VERBIOs anhaltenden Fokus auf Operational Excellence. Im ersten Quartal investierte VERBIO EUR 44,7 Mio. in Sachanlagen (Q1 2022/23: EUR 42,9 Mio.). Die Investitionen betrafen hauptsächlich die US-Anlagen, die Erweiterung der Anlagen und Tankstelleninfrastruktur in Deutschland sowie in geringem Umfang den neuartigen Produktionsprozess zur Herstellung von Spezialchemikalien aus Rapsölmethylester (Biodiesel). Das Net Cash lag zum 30.09.2023 bei EUR 10,1 Mio. (30.06.2023: EUR 57,4 Mio.), die Eigenkapitalquote bei 72,6 % (30.06.2023: 70,3 %). Positive Trendwende im Biodieselsegment Maßgeblich für die Ergebnisentwicklung im Segment Biodiesel im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2023/24 waren die steigenden Biodieselpreise in Europa bei gleichzeitig geringeren Einstandspreisen für Rohstoffe im Vergleich zum Vorquartal. Im ersten Quartal erzielte VERBIO einen Umsatz von EUR 322,8 Mio. (Q1 2022/23: EUR 435,4 Mio.; Q4 2022/23: EUR 266,4 Mio.) Somit konnte die Entwicklung im letzten Halbjahr des vorangegangenen Geschäftsjahres wieder zu einem positiven Trend umgekehrt werden. Die Produktionsmengen wurden weiter gesteigert und erreichten mit 161.291 Tonnen einen neuen Rekord. VERBIO erzielte ein EBITDA von EUR 44,9 Mio. nach EUR -10,3 Mio. im vorangegangenen Quartal. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum profitierte VERBIO von attraktiven Rohstoffpreissicherungen sowie außerordentlich hohen Absatzpreisen (EBITDA Q1 2022/23: EUR 91,5 Mio.). Dank höherer Produktionsmengen für Bioethanol konnte der Umsatz im Segment Bioethanol/Biomethan im ersten Quartal 2023/24 (EUR 162,0 Mio.) trotz der deutlich niedrigeren Absatzpreise für Ethanol im Vergleich zum Vorjahresquartal (EUR 152,8 Mio.) gesteigert werden. Die Erhöhung der Produktionsmengen ist auf die Effizienzsteigerungen in Europa und die Konsolidierung von South Bend Ethanol (SBE) zurückzuführen. Die Anlage in den USA wurde im Mai 2023 akquiriert. Diese befindet sich aktuell in einem Optimierungsprozess, bei dem es partiell zu Produktionsausfällen kommt, sodass die attraktive Margensituation auf dem US-Markt nicht vollständig genutzt werden konnte. Die Biomethanproduktion war hauptsächlich aufgrund von Baumaßnahmen zur Kapazitätserweiterung in Deutschland rückläufig. Darüber hinaus trugen die Anlaufkosten von VERBIOs Wachstumsprojekten in den USA und Anpassungen in der Bewertung des Vorratsvermögens zu dem Ergebnisrückgang im ersten Quartal (EBITDA Q1 2023/24: EUR 3,0 Mio.) gegenüber dem Vorquartal (Q4 2022/23: EUR 36,2 Mio.) und Vorjahresquartal (Q1 2022/23: EUR 28,9 Mio.) bei. Wie erwartet wurden im ersten Quartal in Nevada noch keine Bioethanol- und Biomethanmengen aus Reststoffen der Bioethanolproduktion hergestellt. Erste geringe Mengen werden im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet. Nennenswerte Mengen werden voraussichtlich ab dem Frühjahr 2024 produziert. Bemerkenswert ist, dass in den USA eine starke, langfristig orientierte Nachfrage für RNG (Biomethan) zu attraktiven Preisen außerhalb des Verkehrsbereiches, dem sogenannten voluntary market zu sehen ist. Prognose bestätigt Vor dem Hintergrund des aktuellen Absatz- und Rohstoffpreisniveaus bestätigt VERBIO die am 26. September 2023 im Geschäftsbericht 2022/23 veröffentlichte Ergebnisprognose von EUR 200 Mio. bis EUR 250 Mio. EBITDA für das laufende Wirtschaftsjahr. Im weiteren Jahresverlauf werden zusätzliche Investitionen in Kapazitätserweiterungen, Produktdiversifikation und Internationalisierung angestrebt, sodass der Vorstand zum Geschäftsjahresende 2023/24 unverändert ein Net Cash in der Größenordnung von EUR -110 Mio. bis EUR -150 Mio. erwartet. Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender der VERBIO AG, sagt: "Obwohl die Biodieselexporte aus China im September weiter rückläufig waren, belasten die daraus generierten vermeintlichen CO 2 -Einsparungen den Biokraftstoffmarkt insgesamt, was sich an den stark zurückgegangen Quotenpreisen zeigt. Als erste Reaktion auf die Maßnahmen der EU von Mitte August haben wir in den ersten drei Monaten unseres Geschäftsjahrs eine starke Erholung der Biodieselpreise gesehen, sodass wir mit dem Ergebnis im Biodieselsegment zufrieden sind. Ich bin davon überzeugt, dass sich auch die THG-Quotenpreise erholen werden, insbesondere vor dem Hintergrund der Anhebung der THG-Quote im Januar 2024 und den weiteren Quotensteigerungen bis 2030, welche zu zusätzlicher CO 2 -Einsparung verpflichtet." VERBIO Kennzahlen in Mio. EUR Q1 22/23 Q1 23/24 yoy Q4 22/23 qoq Produktion Biodiesel (t) 145.124 161.291 11% 154.267 5% Bioethanol (t) 71.390 122.692 72% 109.364 12% Biomethan (MWh) 261.020 233.885 -10% 284.449 -18% Umsatz 592,2 488,1 -18% 447,0 9% Segment Biodiesel 435,4 322,8 -26% 266,4 21% Segment Bioethanol 152,8 162,0 6% 180,6 -10% EBITDA 121,4 48,8 -60% 26,8 82% EBITDA Marge 20,5% 10,0% -11 pp 6,0% +4 pp Segment Biodiesel 91,5 44,9 -51% -10,3 n.a. EBITDA Marge 21,0% 13,9% -7 pp -3,9% 18 pp Segment Bioethanol 28,9 3,0 -90% 36,2 -92% EBITDA Marge 18,9% 1,9% -17 pp 20,1% -18 pp

in Mio. EUR 30.06.2023 30.09.2023 +/- Net Cash 57,4 10,1 -82% Eigenkapitalquote 70,3% 72,6% +2 pp

Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2023, die ab 08:30 Uhr (MEZ) unter www.verbio.de/finanzberichte abrufbar ist. Über VERBIO Wir bei VERBIO machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn, Indien, den USA und Kanada beschäftigen wir mehr als 1.000 Mitarbeitende. Unser Leitsatz "Pioneering green solutions" fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dabei verbinden wir globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg, gesellschaftlicher Verantwortung und Versorgungssicherheit. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. VERBIO übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Kontakt:

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig



Alina Köhler (IR)

Ulrike Kurze (PR)

Tel: +49(0)341/308530-299

Fax: +49(0)341/308530-998

E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de



