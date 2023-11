EQS-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

secunet Security Networks AG steigert Umsatz im Neunmonatszeitraum deutlich, Ergebnis unter Vorjahr [Essen, 9. November 2023] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen, hat heute ihre Konzernquartalsmitteilung zum 30. September 2023 veröffentlicht. Der Umsatz des secunet Konzerns stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 auf 239,0 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (213,0 Mio. Euro). Im dritten Quartal allein konnte ein Umsatz von 87,6 Mio. Euro verzeichnet werden - ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres (77,5 Mio. Euro). Sowohl auf dem deutschen Markt als auch im internationalen Geschäft verzeichnete der secunet Konzern im Berichtszeitraum positives Wachstum. Der Umsatz in Deutschland stieg auf 217,1 Mio. Euro (Vorjahr: 193,0 Mio. Euro). Im internationalen Geschäft erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 21,9 Mio. Euro (Vorjahr: 20,0 Mio. Euro). Der Anteil des internationalen Geschäfts am Gesamtumsatz blieb konstant bei 9 Prozent. Dem Umsatzwachstum stand ein deutlicher Anstieg der Kosten entgegen. Dies resultierte aus der Umsetzung von zukunftsorientierten Projekten und Investitionen zur Erweiterung des Produktportfolios. Besonders im Fokus steht weiterhin die gezielte Entwicklung einer hochsicheren Cloud-Infrastruktur, die maßgeblich von der im Mai 2022 erworbenen SysEleven GmbH vorangetrieben wird. Zusätzlich zu den Effekten aus der Kaufpreisallokation der SysEleven GmbH, insbesondere die regulären Abschreibungen auf die identifizierten Vermögenswerte, trug auch der für die Entwicklung erforderliche Personalaufbau zum Kostenanstieg bei. Darüber hinaus verzeichnete der secunet Konzern im Berichtszeitraum einen veränderten Produktmix im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der zu abweichenden Margen führte. Aufgrund dieser Faktoren lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den ersten neun Monaten 2023 bei 9,7 Mio. Euro und damit unter dem Vorjahreswert von 23,9 Mio. Euro. Im dritten Quartal 2023 betrug das EBIT 5,7 Mio. Euro, im Vergleich zu 9,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Der Geschäftsbereich Public Sector, der sich auf Bundesministerien, nationale und internationale Regierungsinstitutionen sowie Organisationen im Verteidigungsbereich konzentriert, verzeichnete einen Umsatzanstieg von 14 Prozent auf 204,3 Mio. Euro (Vorjahr: 179,8 Mio. Euro). Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich auf ein erfolgreiches Produktgeschäft mit der SINA Familie zurückzuführen. Trotz des Umsatzwachstums verringerte sich das EBIT im Public Sector aufgrund der Kostenentwicklung auf 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 23,2 Mio. Euro). Der Geschäftsbereich Business Sector, der die Märkte in der privaten Wirtschaft bedient, steigerte die Umsatzerlöse leicht auf 34,7 Mio. Euro (Vorjahr: 33,2 Mio. Euro). Das EBIT betrug -1,9 Mio. Euro Vorjahr: 0,7 Mio. Euro) Der Auftragsbestand im gesamten Konzern erreichte zum 30. September 2023 angesichts eines sehr guten Auftragseingangs ein hohes Niveau. Insgesamt summierten sich die festen Bestellungen auf 197,0 Mio. Euro. Dies bedeutet eine Steigerung des Auftragsbestands um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresstichtag (168,6 Mio. Euro). "Auf der Umsatz- und Auftragsseite sind wir sehr erfolgreich unterwegs und haben auch im dritten Quartal ein deutliches Wachstum gezeigt. Besonders erfreulich ist, dass dieses Wachstum alle Bereiche unseres Unternehmens umfasst", so Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. "Die Entwicklung unseres Ergebnisses wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen geht das gesteigerte Umsatzvolumen mit einem veränderten Produktmix einher, der zu abweichenden Margen führte - wir haben vermehrt Hardwareprodukte und weniger Softwarelizenzen verkauft. Parallel dazu investieren wir gezielt in die Zukunft, wie etwa in Lösungen für hochsichere Cloud-Infrastrukturen. Diese Investitionen führen zwar ebenfalls vorübergehend zu einer verringerten Profitabilität, jedoch sind wir davon überzeugt, dass sie den mittel- und langfristigen Erfolg sichern werden. Nach dieser Phase der Investition und Transformation streben wir an, zu den Margen der Vergangenheit zurückzukehren." Der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2023 wird voraussichtlich bei mindestens 375 Mio. Euro liegen (2022: 347,2 Mio. Euro). Das EBIT wird bei rund 42 Mio. Euro erwartet (2022: 47,0 Mio. Euro). Dies entspricht einer geschätzten EBIT-Marge von ungefähr 11,2 Prozent (2022: 13,5 Prozent). Die Konzernquartalsmitteilung zum 30. September 2023 steht auf der Website des Unternehmens unter www.secunet.com als Download bereit.





Kontakt Philipp Gröber

Leiter Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com



secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen / Germany

http://www.secunet.com ISIN: DE0007276503

WKN: 727650

Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

secunet - Schutz für digitale Infrastrukturen secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben. Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX gelistet und erzielte 2022 einen Umsatz von rund 347 Mio. Euro. secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com .

Disclaimer Diese Mitteilung enthält vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Jede Aussage in dieser Mitteilung, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der secunet Security Networks AG derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.



