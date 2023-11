DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Airbus hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert, aber die Markterwartungen verfehlt. "Die Nachfrage nach unseren Verkehrsflugzeugen ist sehr stark, und die Erholung des Marktes bei den Großraumflugzeugen hält an", sagte CEO Guillaume Faury. "Wir gehen davon aus, dass die Lieferkette im Zuge des Produktionshochlaufs eine Herausforderung bleiben wird. Vor diesem Hintergrund halten wir an unserer Prognose für das Gesamtjahr fest." In den ersten zehn Monaten des Jahres lieferte Airbus 559 Flugzeuge aus und peilt im Gesamtjahr weiter 720 Maschinen an.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 14.897 +12% 15.098 +13% 13.309 EBIT bereinigt 1.013 +21% 1.142 +37% 836 EBIT 825 -15% 1.118 +15% 973 Ergebnis nach Steuern/Dritten 806 +21% 837 +25% 667 Ergebnis je Aktie 1,02 +20% 1,08 +27% 0,85 Free Cashflow* -537 -- -415 -- 944 * vor M&A und Kundenfinanzierungen

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HANNOVER RÜCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.920 +6% 2 6.515 Kapitalanlageergebnis 351 -5% 2 368 EBIT 648 +19% 5 544 Ergebnis nach Steuern/Dritten 437 +45% 5 301 Ergebnis je Aktie 3,61 +44% 4 2,50 Combined Ratio* 92,0 -- 2 95,0 * Schaden-Rückversicherung

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 1.757 +24% 12 1.415 Operatives Ergebnis 165 +41% 12 117 Operative Ergebnismarge 9,4 -- -- 8,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 90 +17% 10 77 Ergebnis je Aktie 2,07 +18% 10 1,76

CANCOM (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 422 +28% 3 330 EBITDA 31 +7% 3 29

JENOPTIK (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Auftragseingang 268 -3% 10 276 Umsatz 272 +8% 12 251 EBITDA 55 +14% 12 48 EBITDA-Marge 20,2 -- -- 19,2 EBIT 37 +17% 10 32

Weitere Termine:

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate (13:30 Analystenkonferenz)

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 IR/Flutter Entertainment plc , Trading Update 3Q

08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex August

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz)

09:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 3Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

14:00 FR/Schneider Electric SE, Capital Markets Day

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

BP: 0,0727 GBP HSBC: 0,10 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.280,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.397,50 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.378,25 -0,1% Nikkei-225 32.646,46 +1,5% Schanghai-Composite 3.049,52 -0,1% Hang-Seng-Index 17.504,65 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 130,85 +6 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.229,60 +0,5% DAX-Future 15.282,00 +0,4% XDAX 15.218,31 +0,4% MDAX 25.391,12 +1,1% TecDAX 2.993,52 +0,7% EuroStoxx50 4.178,49 +0,6% Stoxx50 3.884,10 +0,3% Dow-Jones 34.112,27 -0,1% S&P-500-Index 4.382,78 +0,1% Nasdaq-Comp. 13.650,41 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,79 +42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiterhin stabilen Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. "Das Umfeld spricht sogar eher für weitere Vorstöße auf der Oberseite", so ein Teilnehmer mit Blick auf die weiter rückläufigen Renditen, den jüngsten deutlichen Rückgang der Ölpreise und die günstigen Vorlagen einiger asiatischer Märkte. Neue Preisdaten aus China deuten allerdings eher auf Deflationsgefahren als auf eine wirtschaftliche Erholung hin. "Im Blick steht aber zunächst einmal die Berichtssaison", sagt er. Am Donnerstag legen zahlreiche Unternehmen ihre Zahlen auf den Tisch.

Rückblick: Freundlich - Nach einem lange richtungslosen Handel ging es doch noch nach oben. Rückenwind kam von sinkenden Renditen. Die Berichtssaison lieferte die Impulse für teils kräftige Kursausschläge bei Einzelwerten. Im Bankensektor brachen ABN Amro um gut 9 Prozent ein. Die niederländische Bank hatte mit dem Nettozinsertrag enttäuscht. Marks & Spencer schnellten um 8,4 Prozent nach oben. Der Bekleidungs- und Lebensmitteleinzelhändler hatte für das erste Halbjahr höhere Umsätze und Gewinne gemeldet. Ahold Delhaize knickten nach einem Gewinnrückgang um über 7 Prozent ein. Vestas gewannen fast 10 Prozent. Der Nettogewinn des Windkraft-Unternehmens war deutlich über den Prognosen ausgefallen. Sowohl den Umsatzausblick als auch den Ausblick für den operativen Gewinn erhöhte Vestas.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Stärkster DAX-Wert waren Continental (+4,1%). Weil die Stimmung für die Aktie vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen negativ und die Erwartungen niedrig gewesen seien, seien die weitgehend intakten Margen für das dritte Quartal sowie das Jahr sehr positiv aufgenommen worden, hieß es. DHL gewannen nach den Quartalszahlen 2,9 Prozent. Die gesenkten Gewinnprognosen seien so erwartet worden, hieß es hier. Bei Fresenius wurde der Verkauf der Eugin-Gruppe für bis zu 500 Millionen Euro einschließlich Meilenstein-Zahlungen mit einem Plus von 2,2 Prozent quittiert. Commerzbank stiegen nach als solide bezeichneten Zahlen um 0,7 Prozent. Gut kamen auch die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers (+1,3%) an. Eon büßten 0,8 Prozent ein. Der Energieversorger bestätigte bei der Vorlage der Zahlen die Prognose, rechnet aber im vierten Quartal mit negativen Preiseffekten. Deutsche Pfandbriefbank (-10,7%) wurden nach Einkassierung des Vorsteuergewinnziels verkauft. Süss Microtec haussierten um 20 Prozent; das Unternehmen hatte neben Zahlen den erfolgreichen Verkauf eines Verlustbringers gemeldet.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus wurden 1,5 Prozent niedriger gesehen nach Vorlage der Quartalszahlen (siehe oben). Für Freenet ging es 1,0 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den ersten neun Monaten zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 geworden.

USA - AKTIEN

