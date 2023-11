DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Verbraucherpreise in China sind zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen der schwachen Inlandsnachfrage gesunken. Der Verbraucherpreisindex sank im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent. Im September war der Verbraucherpreisindex noch unverändert geblieben. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Das letzte Mal, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt eine Deflation erlebte, war im Juli, als der Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozent schrumpfte. Der chinesische Kernpreisindex, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, stieg im Oktober um 0,6 Prozent. Der chinesische Erzeugerpreisindex sank im Oktober um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während er im September um 2,5 Prozent gefallen war. Die Ökonomen hatten hier mit einem Rückgang um 2,7 Prozent gerechnet.

TAGESTHEMA II

Die internationale Vermögensverwaltung von Morgan Stanley ist ins Visier der Aufseher geraten. Die Federal Reserve prüfe, ob der Geschäftsbereich der US-Bank ausreichende Kontrollen vorweisen kann, um Geldwäsche wohlhabender Kunden zu verhindern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Fed kontrolliere, wie Morgan Stanley potenzielle ausländische Kunden und den Ursprung ihrer Vermögen prüfe. Was als Routine-Check vor ein paar Jahren begonnen habe, habe sich ausgeweitet, als Aufseher Mängel bei der Prüfung der Kunden und den Anti-Geldwäsche-Vorkehrungen gefunden hätten. Die Fed habe die Bank gewarnt, dass nicht alle angemahnten Änderungen umgesetzt worden seien.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:00 News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.399,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.388,25 +0,0% Nikkei-225 32.646,46 +1,5% Hang-Seng-Index 17.529,89 -0,2% Kospi 2.427,08 +0,2% Schanghai-Composite 3.054,26 +0,1% S&P/ASX 200 7.014,90 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Diskussion über die Geldpolitik dominiert erneut. In den USA gesunkene Rentenrenditen werden als Zeichen gedeutet, dass der Zinsgipfel vielleicht doch erreicht worden sein könnte. Dies stützt die Aktienmärkte. Dazu kommen aus China deflationäre Zeichen. Denn dort sind auf Jahressicht sowohl die Verbraucherpreise als auch die Erzeugerpreise im Oktober gesunken. An den chinesischen Börsen sind Anleger hin- und hergerissen: zum einen offenbaren die Preisdaten einmal mehr die wirtschaftliche Schwäche des Landes, zum anderen steigt die Hoffnung auf Konjunkturstimuli. Der Nikkei-225 führt das Feld an - gestützt auch vom schwächelnden Yen. Aktien aus den Sektoren Immobilien und Technologie gehören zu den Gewinnern. Sie gelten als Profiteure fallender Marktzinsen. Finanzwerte geben dagegen nach. Der Kospi erhält Rückenwind von Aktien aus den Bereichen Elektronik und Internet. Der S&P/ASX-200 ist vom Finanz- und Rohstoffsektor gestützt worden. Der Technologiesektor (-4,8%) wurde von Xero belastet, der Kurs brach nach schwachen Halbjahreszahlen um 12 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Walt Disney kletterten um 3,3 Prozent. Entscheidend für das Kursplus war der Umstand gewesen, dass die Gesellschaft ihre Kosten schneller als gedacht senkt. In der Folge wurde die Prognose für die jährlichen Einsparungen angehoben. Duolingo sprangen um 9,4 Prozent nach oben, nachdem der Betreiber einer Sprachlernplattform überraschend in die Gewinnzone vorgerückt war. Für Virgin Galactic ging es gar 15,4 Prozent nordwärts. Der Anbieter für Weltraumtourismus grenzte seinen Quartalsverlust ein, verdoppelte die Erlöse und übertraf die Markterwartungen. Zudem baut die Gesellschaft 18 Prozent der Belegschaft ab. Twilio (+7,3%) hatte ebenfalls die Marktschätzungen überboten und den Ausblick angehoben. HubSpot (+6,8%) wusste mit Geschäftszahlen und Unternehmensprognose zu überzeugen. Beyond Meat (+1,7%) gelang das Überbieten der Markterwartung. Bloom Energy (+16,6%) überraschte mit positiven Drittquartalszahlen oberhalb der Marktvorhersagen. Take-Two stiegen um 2,2 Prozent. Ein schwacher Quartalsausblick wurde durch eine bekräftigte Jahresprognose für 2024 aufgefangen. Zudem fielen die Zweitquartalszahlen besser als gedacht aus. Allbirds brachen dagegen um 14,2 Prozent ein, nachdem der Modekonzern einen Umsatzabsturz verbucht hatte. Topgolf Callaway Brands sausten 18,2 Prozent tiefer, der Golfausrüster hatte die Prognose gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.112,27 -0,1% -40,33 +2,9% S&P-500 4.382,78 +0,1% 4,40 +14,2% Nasdaq-Comp. 13.650,41 +0,1% 10,56 +30,4% Nasdaq-100 15.313,24 +0,1% 17,22 +40,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 876 Mio 872 Mio Gewinner 1.200 1.208 Verlierer 1.649 1.664 Unverändert 106 85

Wenig verändert - Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung nach der längsten Gewinnstrecke seit zwei Jahren. Leicht stützend wirkten die erneut fallenden Renditen am Anleihemarkt. Der Subindex Energie im S&P-500 verlor mit nachgebenden Ölpreisen 1,2 Prozent. Mit Enttäuschung wurde der Ausblick von Ebay (-2,0%) aufgenommen. Besonders die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hätten nicht überzeugt, hieß es. Die Drittquartalszahlen fielen etwas besser aus als angenommen. Under Armour (+2,9%) übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen. Dass die Jahresumsatzprognose gesenkt wurde, belastete hier nicht. Eli Lilly verbesserten sich um 3,2 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde eine Abnehmspritze zugelassen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,95 +2,1 4,93 52,9 5 Jahre 4,53 -0,7 4,54 53,3 7 Jahre 4,54 -3,8 4,57 56,6 10 Jahre 4,52 -4,9 4,57 63,6 30 Jahre 4,64 -8,9 4,73 66,9

Am Anleihemarkt gaben die Renditen erneut nach. Eine Auktion von zehnjährigen Staatsanleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar verlief weitgehend wie erwartet, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach US-Staatsanleihen weiterhin groß genug ist, um das erhöhte Angebot zu bewältigen, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0708 -0,0% 1,0708 1,0677 +0,0% EUR/JPY 161,53 -0,0% 161,57 160,94 +15,1% EUR/GBP 0,8714 -0,0% 0,8716 0,8705 -1,5% GBP/USD 1,2288 +0,0% 1,2285 1,2266 +1,6% USD/JPY 150,85 -0,0% 150,89 150,74 +15,0% USD/KRW 1.310,08 +0,2% 1.307,02 1.310,55 +3,8% USD/CNY 7,2853 +1,4% 7,1828 7,2789 +5,6% USD/CNH 7,2914 +0,1% 7,2860 7,2826 +5,3% USD/HKD 7,8090 -0,1% 7,8150 7,8164 -0,0% AUD/USD 0,6419 +0,3% 0,6401 0,6431 -5,8% NZD/USD 0,5934 +0,4% 0,5908 0,5932 -6,6% Bitcoin BTC/USD 36.755,00 +2,7% 35.796,99 35.315,69 +121,4%

Der Dollar zeigte sich insgesamt wenig verändert.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,67 75,33 +0,5% +0,34 -2,1% Brent/ICE 79,93 79,54 +0,5% +0,39 -2,1%

Befürchtungen eines Nachfragerückgangs lasteten auf den Ölpreisen. Für Brent und WTI ging es um bis zu 2,3 Prozent abwärts. Die Preise fielen auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.949,66 1.950,02 -0,0% -0,36 +6,9% Silber (Spot) 22,48 22,63 -0,6% -0,15 -6,2% Platin (Spot) 873,95 869,50 +0,5% +4,45 -18,2% Kupfer-Future 3,64 3,64 -0,0% -0,00 -4,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis baute seine jüngsten Verluste weiter aus - trotz fallender Anleiherenditen. Die Feinunze verlor 1,0 Prozent auf 1.950 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf falkenhafte Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank, die auch die geopolitischen Spannungen als möglichen Inflationstreiber thematisierten.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Gegner des früheren US-Präsidenten Donald Trump sind mit einem Versuch gescheitert, den Republikaner im Bundesstaat Minnesota von den Präsidentschaftsvorwahlen 2024 auszuschließen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates urteilte, dafür gebe es keine rechtliche Grundlage. Eine Gruppe von Wählern hatte argumentiert, Trump dürfe auf Grundlage des 14. Zusatzes zur US-Verfassung nicht antreten. Dieser schreibt fest, dass niemand ein öffentliches Amt ausüben darf, wenn er an einem "Aufstand oder Aufruhr" gegen die Verfassung teilgenommen hat.

ARBEITSKAMPF HOLLYWOOD

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 01:57 ET (06:57 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Schauspieler und Studios in Hollywood haben eine Einigung erzielt, um den seit Monaten andauernden Streik der Schauspieler zu beenden. Nach der 118-tägigen Arbeitsniederlegung der Schauspieler, die unter anderem eine bessere Bezahlung gefordert hatten, sei eine "Grundsatzvereinbarung" getroffen worden, hieß es. Nach Angaben der Gewerkschaft sieht das mit Unternehmen wie Disney und Netflix geschlossene Abkommen unter anderem höhere Gehälter und einen besseren Schutz vor einem Einsatz künstlicher Intelligenz vor.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 2,723 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,000 Bill JPY)

Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 2,723 Bill JPY; +258,4% gg Vj

ARCELORMITTAL

hat im dritten Quartal wegen gesunkener Stahllieferungen und -preise weniger verdient. Der ansässige Stahlhersteller meldete einen Nettogewinn von 929 Millionen US-Dollar, verglichen mit 993 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz schrumpfte um 12 Prozent auf 16,62 Milliarden Dollar. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel um 30 Prozent auf 1,86 Milliarden Dollar. Das Ergebnis lag aber über den Erwartungen der Analysten.

WALT DISNEY

Disney erzielte im vierten Quartal einen Nettogewinn von 264 Millionen Dollar oder 14 Cents pro Aktie. Bereinigt um Restrukturierungskosten und andere Effekte lag der Gewinn je Anteilsschein bei 82 Cents pro Aktie. Der Umsatz stieg auf 21,24 Milliarden Dollar, verglichen mit 20,15 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 71 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 21,37 Milliarden Dollar erwartet.

LYFT

Der Fahrdienstvermittler hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Auch die Unternehmensprognose für das Umsatzwachstum im vierten Quartal fiel besser aus als erwartet. Der anziehenden Nachfrage stehen Bedenken wegen höherer Preise, einschließlich für Benzin, gegenüber.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 01:57 ET (06:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.