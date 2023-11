Westport Fuel Systems Inc.: Westport Fuel Systems gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt

VANCOUVER, BC, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), ein führender Anbieter fortschrittlicher alternativer Kraftstoffsysteme und -komponenten für die globale Transportbranche, hat die Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2023 veröffentlicht und ein Update zum Geschäftsverlauf gegeben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar.

"Unser drittes Quartal war ein wichtiges Quartal in unserer Entwicklung bei Westport, einschließlich der Ankündigung unseres HPDI-Joint Ventures mit Volvo. Wir haben große Fortschritte in der Zusammenarbeit mit dem Volvo-Team gemacht, um die Details des Joint-Ventures zu klären. Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der ich zuversichtlich sagen kann, dass wir planen, die endgültigen Vereinbarungen bis Ende Januar 2024 zu unterzeichnen und das Joint Venture im zweiten Quartal 2024 abschließen und in Betrieb nehmen zu können.

Während wir uns weiterhin auf den Abschluss des Joint Ventures konzentrieren, bleiben wir auch unseren anderen Hauptprioritäten verpflichtet, einschließlich der Suche nach betrieblichen Effizienzsteigerungen, der Realisierung von Kostensenkungen und der Stärkung unserer Bilanz. Im Laufe des Quartals haben wir in Einklang mit diesen Zielen die Umstrukturierung unserer Präsenz in Indien priorisiert, um unser Geschäft zu optimieren, einschließlich der Monetarisierung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und der Reduzierung unseres Bargeldverbrauchs. Wir suchen nach Möglichkeiten, unsere Liquidität durch Effizienzsteigerungen beim Betriebskapital im gesamten Unternehmen weiter zu verbessern.

Gestern haben wir bekanntgegeben, dass Westport mit einem Proof-of-Concept-Projekt mit einem weltweit führenden Anbieter von Lokomotiven und zugehörigen Ausrüstungen für die Güter- und Transitbahnindustrie neue Märkte für unsere H2 HPDI-Kraftstoffsystemlösung erschlossen hat. Dies stellt unsere erste Anwendung des H2 HPDI-Systems für den Lokomotivensektor dar. Wir sind der Ansicht, dass HPDI in den schwer zugänglichen Sektoren für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge sowie für hohe PS-Zahlen beträchtliche Werte schafft. Wir glauben, dass dies ein erschwinglicher Weg zur Dekarbonisierung des Schienensektors ist, ohne Leistung oder Effizienz zu beeinträchtigen.

Wir halten an unserem Engagement für nachhaltiges Wachstum in unseren bestehenden Märkten und die Erschließung neuer und aufkommender Chancen fest. Mit Blick auf das vierte Quartal 2023 und das Geschäftsjahr 2024 erwarten wir eine weiterhin starke Performance unserer Ergebnisse, da wir nach der Einführung der leistungsstärkeren und reichweitenstärkeren Volvo-Kraftstoffsysteme ein volles Quartal mit HPDI-Kraftstoffsystemen verzeichnen und uns auf den Beginn der Auslieferung von Euro-6 -LPG-Kraftstoffsystemen an einen globalen Erstausrüster vorbereiten, die nun voraussichtlich im Januar beginnen wird. Auch in unserem Wasserstoffgeschäft sehen wir langfristig eine anhaltend starke Nachfrage.

Schließlich gehen wir davon aus, dass Westport in den kommenden Monaten einen ständigen CEO erhält. In der Zwischenzeit setze ich mich weiterhin dafür ein, mit dem Management zusammenzuarbeiten, um unsere wichtigsten Prioritäten zu erfüllen".

Tony?Guglielmin, Interimsgeschäftsführer und Direktor

HÖHEPUNKTE DES DRITTEN QUARTALS 2023

Der Quartalsumsatz in Höhe von 77,4 Millionen USD, ein Plus von 9 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022, ist in erster Linie auf ein höheres Absatzvolumen in den Geschäftsbereichen für verzögerte OEM, Elektronik und Kraftstoffspeicherung sowie auf zusätzliche Verkäufe aus dem OEM-Geschäft für schwere Nutzfahrzeuge zurückzuführen, die teilweise durch geringere Verkäufe an Kunden im OEM-Geschäft für leichte Nutzfahrzeuge ausgeglichen wurden.

Verbesserung der Bruttomarge um 1,9 Millionen USD auf 13,2 Millionen USD oder 17,1 % des Umsatzes für das Quartal im Vergleich zu 11,3 Millionen USD oder 15,9 % des Umsatzes für die drei Monate bis zum 30. September 2022 . Der Anstieg ist auf die oben erwähnten positiven Umsatzeffekte zurückzuführen, die durch höhere Produktionskosten infolge globaler Lieferkettenprobleme und Inflation bei Logistik-, Arbeits- und anderen Kosten, die wir nur teilweise an unsere OEM-Kunden weitergeben konnten, sowie durch einen margenschwächeren Umsatzmix in unserem IAM-Geschäft ausgeglichen wurden.

Nettoverlust von 11,9 Millionen USD für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Quartal, verglichen mit einem Nettoverlust von 11.9 Millionen USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Höhere Bruttomargen, ein Rückgang der Devisenverluste und geringere Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden teilweise durch höhere allgemeine und Verwaltungsausgaben ausgeglichen.

Bereinigtes EBITDA 1 von minus 3,0 Millionen USD für das Quartal gegenüber minus 4,5 Millionen USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

von minus 3,0 Millionen USD für das Quartal gegenüber minus 4,5 Millionen USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich zum Ende des dritten Quartals 2023 auf44,0 Millionen USD.

____________________________

1 Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Die Überleitung finden Sie unter GAAP- und NICHT-GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN in Westports Management Discussion and Analysis.

BETRIEBLICHE HÖHEPUNKTE

Westport bleibt weiterhin seinen Prioritäten treu - nachhaltiges Wachstum in unseren bestehenden Märkten, die Erschließung neuer und aufstrebender Märkte, die Förderung operativer Spitzenleistungen und die Förderung von Effizienzgewinnen durch umsichtiges Kapitalmanagement. In naher Zukunft bestehen die unmittelbaren Prioritäten des Unternehmens darin, das HPDI-Joint Venture mit Volvo abzuschließen, die Leistung und Effizienz des Kerngeschäfts zu steigern und die Margen zu verbessern und gleichzeitig die Verwaltung des Betriebskapitals des Unternehmens weiter zu verbessern. Basierend auf diesen Prioritäten kann Westport mehrere Erfolge vorweisen, die während und nach dem dritten Quartal 2023 erzielt wurden.

Westport arbeitet gemeinsam mit Volvo weiter an der Formalisierung und dem Start des HPDI-Joint Ventures. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass die endgültigen Vereinbarungen zwischen Westport und Volvo bis spätestens Ende Januar 2024 unterzeichnet werden und das Joint Venture im zweiten Quartal 2024 geschlossen und in Betrieb genommen wird.

Darüber hinaus erschließt Westport neue Märkte mit einem zweijährigen H2 HPDI-Proof-of-Concept-Projekt mit einem führenden globalen Anbieter von Lokomotiven und zugehöriger Ausrüstung für die Güter- und Transitbahnindustrie. Im Rahmen des Projekts wird Westports H2 HPDI -Kraftstoffsystem für die Verwendung mit dem OEM-Motor der Lokomotive angepasst.

In Übereinstimmung mit dem Ziel von Westport, die Rentabilität zu verbessern und die Bilanz des Unternehmens zu stärken, hat das Unternehmen im September seine Partnerschaft mit Minda in Indien neu organisiert und seinen Anteil an dem Joint Venture Minda Westport Technologies Ltd. von 50 % auf 24 % gesenkt, wofür es zum Zeitpunkt des Abschlusses etwa 1,8 Millionen US-Dollar erhielt. Die Transaktion mit Minda soll bis Ende des 1. Quartals 2024 abgeschlossen werden und dürfte den kurzfristigen Cash-Burn von Westport verringern. Darüber hinaus ändert Westport seine Joint-Venture-Vereinbarung, um neben CNG-/LNG/LPG-Komponenten und -Kits (alle mit Schwerpunkt auf dem indischen Markt) auch künftige Wasserstoff-Komponenten einzubeziehen, aber jedes Interesse an HPDI auszuschließen. Die geänderte Vereinbarung und die daraus resultierende Rationalisierung der lokalen Kosten ermöglichen es Westport, die Beteiligung am Markt für alternative Kraftstoffe in Indien aufrechtzuerhalten, wobei der Schwerpunkt auf einer verbesserten Rentabilität liegt. Darüber hinaus bietet das Joint Venture Westport die Möglichkeit, die Betriebskosten zu senken, und gleichzeitig das Volumen auf dem schnell wachsenden Markt in Indien zu erhöhen. Gleichzeitig erhält Westport durch das Joint Venture Zugang zu einer kostengünstigeren Produktionsbasis für einen Teil des Westport-Geschäfts außerhalb Indiens. Nach Abschluss der Transaktion werden Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche zwischen den beiden Parteien nicht mehr weiterverfolgt.

3. Quartal 2023 Betrieb

KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE





(in Millionen USD, außer Beträge pro Aktie)

Über /

(unter) %

Über /

(unter) % 3Q23 3Q22 9M23 9M22 Einnahmen $ 77,4 $ 71,2 9 % $ 244,7 $ 227,7 7 % Bruttomarge(2) 13,2 11,3 17 % 40,9 31,7 29 % Bruttomarge in % 17 % 16 % - 17 % 14 %

Betriebsaufwendungen 25,3 22,2 14 % 72,7 64,8 12 % Erträge aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen(1) 0,4 0,2 124 % 0,6 1,0 (34) % Nettoverlust $ (11,9) $ (11,9) - % $ (35,8) $ (15,8) 126 % Nettoverlust pro Aktie $ (0,68) $ (0,70) 3 % $ (2,03) $ (0,92) (118) % EBITDA(2) $ (8,6) $ (8,0) (8) % $ (25,0) $ (4,0) 525 % Bereinigtes EBITDA(2) $ (3,0) $ (4,5) 33 % $ (11,5) $ (14,9) (23) %



(1)Darin enthalten sind auch Erträge aus unseren Joint Ventures Minda Westport Technologies Limited. (2) EBITDA und das bereinigte EBITDA sind nicht GAAP-konforme Kennzahlen. Die Überleitung zu den entsprechenden GAAP-Kennzahlen und die Einschränkungen bei der Verwendung solcher Kennzahlen finden Sie unter GAAP- und NICHT-GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN.

Der Umsatz für die drei Monate bis zum 30. September 2023 stieg um 9 % auf 77,4 Millionen USD im Vergleich zu 71,2 Millionen USD im gleichen Quartal des Vorjahres, hauptsächlich angetrieben durch gestiegenes Absatzvolumen in den Bereichen verzögerte OEM, Elektronik, Kraftstoffspeicherung und zusätzliche Umsätze aus dem OEM-Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen. Diese wurden durch niedrigere Kundenverkäufe im Leichtlastgeschäft ausgeglichen.

In den drei Monaten bis zum 30. September 2023 verzeichneten wir einen Nettoverlust von 11,9 Millionen USD, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 11,9 Millionen USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Dies war in erster Linie das Ergebnis von:

Anstieg der Bruttomarge um 1,9 Millionen USD aufgrund höherer Umsätze;

1,2 Millionen USD weniger Devisenverluste; und

geringere Forschungs- und Entwicklungskosten in unserem OEM-Geschäft für schwere Nutzfahrzeuge;

was teilweise durch einen Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 4,3 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit Abfindungskosten und erhöhten Beratungskosten ausgeglichen wurde.

Westport erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 ein negatives bereinigtes EBITDA in Höhe von 3,0 Millionen USD, verglichen mit einem negativen bereinigten EBITDA von 4,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2022.

Segmentinformationen

SEGMENTERGEBNISSE Quartalsbericht zum 30. September 2023

Umsatz

Betriebsverlust

Abschreibung und

Amortisierung

Eigenkapitalerträge OEM $ 52,9

$ (6,2)

$ 2,5

$ 0,4 IAM 24,5

(0,9)

0,6

- Konzern -

(5,0)

0,1

- Gesamt konsolidiert $ 77,4

$ (12,1)

$ 3,2

$ 0,4

SEGMENTERGEBNISSE Quartalsbericht zum 30. September 2022

Umsatz

Betriebsverlust

Abschreibung und

Amortisierung

Eigenkapitalerträge OEM $ 44,1

$ (7,3)

$ 2,1

$ 0,2 IAM 27,1

2,2

0,7

- Konzern -

(5,8)

0,1

- Gesamt konsolidiert $ 71,2

$ (10,9)

$ 2,9

$ 0,2

Segment des Originalerstausrüsters (OEM)

Der Umsatz für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 belief sich auf 52,9 Millionen USD bzw. 161,6 Millionen USD, verglichen mit 44,1 Millionen USD und 150,2 Millionen USD für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 . Der Umsatz des OEM-Geschäftssegments stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 8,8 Millionen USD und im Vergleich zu den neun Monaten bis zum 30. September 2022 um 11,4 Millionen USD. Der Umsatzanstieg für das dritte Quartal war in erster Linie auf höhere Umsatzzahlen in den Bereichen der verzögerten OEM-, Elektronik und Kraftstoffspeicherung sowie auf zusätzliche Einnahmen aus technischen Dienstleistungen im Bereich der schweren OEM zurückzuführen. Dieser Anstieg wurde teilweise durch niedrigere Verkäufe an Kunden in Indien im OEM-Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen ausgeglichen.

Im dritten Quartal stieg die Bruttomarge2 um 3,1 Millionen USD auf 7,8 Millionen USD oder 15 % des Umsatzes, verglichen mit 4,7 Millionen USD oder 11 % des Umsatzes in den drei Monaten bis zum 30. September 2022 . Der Anstieg der Bruttomarge ist in erster Linie auf das gestiegene Umsatzvolumen in den Geschäftsbereichen der verzögerten OEM, Elektronik und Kraftstoffspeicherung sowie auf eine erhöhte Bruttomarge im Bereich der OEM für schwere Nutzfahrzeuge aufgrund höherer Einnahmen aus technischen Dienstleistungen zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch höhere Produktionskosten infolge globaler Lieferkettenprobleme und Inflation bei Logistik-, Arbeits- und anderen Kosten ausgeglichen, die wir nur teilweise an unsere OEM-Kunden weitergeben konnten.

Im bisherigen Jahresverlauf stieg die Bruttomarge um 9,9 Millionen USD auf 24,3 Millionen USD oder 15 % des Umsatzes im Vergleich zu 14,4 Millionen USD oder 10 % des Umsatzes in den neun Monaten bis zum 30. September 2022 .

Die Produktion und der Verkauf von LPG-Kraftstoffsystemen an unseren globalen OEM-Kunden für Euro-6 -Fahrzeuge sollte ursprünglich im November 2023 beginnen. Der OEM-Kunde hat die Markteinführung um zwei Monate verschoben, so dass die ersten Lieferungen erst im Januar 2024 erfolgen.

_____________________________

2 Die Bruttomarge ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Die Überleitung finden Sie unter GAAP- und NICHT-GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN in Westports Management Discussion and Analysis.

Unabhängiges Aftermarket-Segment

Der Umsatz für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 belief sich auf 24,5 Millionen USD bzw. 83,1 Millionen USD, verglichen mit 27,1 Millionen USD und 77,5 Millionen USD für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 . Der Umsatz für das Geschäftssegment IAM sank um 2.6 Millionen USD und stieg 5,6 Millionen USD im Vergleich zu den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2022 . Der Umsatzrückgang im dritten Quartal war in erster Linie auf das sinkende Verkaufsvolumen in Afrika und Europa zurückzuführen, das teilweise durch höhere Verkaufsmengen in Südamerika ausgeglichen wurde.

Im dritten Quartal sank die Bruttomarge um 1,2 Millionen USD auf 5,4 Millionen USD oder 22 % des Umsatzes verglichen mit 6,6 Millionen USD oder 24 % des Umsatzes in den drei Monaten bis zum 30. September 2022 . Der Rückgang der Bruttomarge ist auf niedrigere Umsätze in Afrika und Europa sowie einen margenschwächeren Umsatzmix und die Inflation in Südamerika zurückzuführen. Für die neun Monate bis zum 30. September 2023 sank die Bruttomarge um 0,7 Millionen USD auf 16,6 Millionen USD bzw. 20 % des Umsatzes, verglichen mit 17,3 Millionen USD bzw. 22 % des Umsatzes in den neun Monaten bis zum 30. September 2022.

Finanzberichte & Diskussion und Analyse der Geschäftsführung

Die Finanzdaten von Westport für das am 30. September 2023 abgeschlossene Quartal finden Sie unter https://investors.wfsinc.com/financials/

Telefonkonferenz und Webcast

Westport hat eine Telefonkonferenz für Mittwoch, den 8. November 2023, um 7:00 Pacific Time (Eastern Time 10:00) angesetzt, um diese Ergebnisse zu besprechen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die Rufnummer 1-888-390-0546 (aus Kanada und USA gebührenfrei) oder 416-764-8688. Der Live-Webcast der Telefonkonferenz kann über die Westport-Website abgerufen werden unter https://investors.wfsinc.com/

Um auf die Aufzeichnung der Telefonkonferenz zuzugreifen, wählen Sie bitte die Rufnummer 1-888-390-0541 (aus Kanada und USA gebührenfrei) oder 1-416-764-8677 und verwenden Sie den Passcode 977286#. Die telefonische Aufzeichnung wird bis zum 22. November 2023 verfügbar sein. Kurz nach der Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung als Streaming-Audio und als MP3-Datei zum Herunterladen zur Verfügung stehen.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.wfsinc.com.

Warnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf Umsatz und Bargeldverwendung, zukünftige strategische Initiativen und künftiges Wachstum, die Zukunft unserer Entwicklungsprogramme (einschließlich derer in Bezug auf HPDI und Wasserstoff), laufende Herausforderungen in der Lieferkette, die Nachfrage nach unseren Produkten, den zukünftigen Erfolgen unserer Geschäfts- und Technologiestrategien, Absichten von Partnern und potenziellen Kunden, die Leistung und Wettbewerbsfähigkeit der Produkte von Westport Fuel Systems und die Erweiterung der Produktabdeckung, zukünftige Marktabdeckung, die Geschwindigkeit der Akzeptanz von Erdgas und Wasserstoff im Transportwesen und Bedingungen und Zeitplan künftiger Vereinbarungen sowie die Reaktion des Westport Fuel Systems Managements auf die oben genannten Faktoren. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Maßstäben, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen gehören solche, die sich auf unser Umsatzwachstum, unsere Betriebsergebnisse, unsere Branche und Produkte, die allgemeine Wirtschaft, die Bedingungen und den Zugang zu den Kapital- und Schuldenmärkten, laufende Herausforderungen in der Lieferkette, Solvenz, staatliche Richtlinien und Regulierung, technologische Innovationen, Schwankungen der Wechselkurse, Betriebskosten, kontinuierliche Senkung der Ausgaben, die Fähigkeit zur erfolgreichen Vermarktung neuer Produkte, die Leistung unserer Joint Ventures und des zu erwarteten neuen Joint Ventures sowie die Verfügbarkeit und den Preis von Erdgas und Wasserstoff, staatliche Förderpakete und neue Umweltvorschriften, die Akzeptanz von und Umstieg auf Erdgas- und/oder Wasserstofffahrzeugen, die Lockerung oder Verzicht auf Kraftstoffemissionsnormen, die Fähigkeit von Fuhrparks, Kapital oder staatliche Mitteln für den Kauf von Erdgas- oder Wasserstofffahrzeugen zu erhalten, die Entwicklung konkurrierender Technologien, unsere Fähigkeit, unsere Technologie angemessen zu entwickeln und einzusetzen, die Handlungen und Entscheidungen unserer Joint Ventures und voraussichtlichen neuen Joint-Ventures und Entwicklungspartner, anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette als auch andere Risikofaktoren und Annahmen, die sich auf unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Finanzlage auswirken können, die in unserem neuesten jährlichen Informationsformular und anderen Einreichungen bei Wertpapieraufsichtsbehörden erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe Gültigkeit haben. Wir lehnen jegliche Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um etwaigen Änderungen unserer Erwartungen oder Ereignissen, Bedingungen oder Umständen Rechnung zu tragen, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen, die in diesen vorausschauenden Aussagen enthalten sind, es sei denn, dies wird gemäß National Instrument 51-102 verlangt. Die Inhalte von Websites, RSS-Feeds oder Twitter-Konten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

GAAP- und NICHT GAAP-KONFORME FINANZKENZAHLEN

Das Management überprüft den operativen Fortschritt seiner Geschäftsbereiche und Investitionsprogramme in regelmäßigen Abständen anhand der Analyse von Nettogewinn, EBITDA und bereinigtem EBITDA. Das Unternehmen definiert EBITDA als Nettogewinn oder -verlust aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern, bereinigt um Zinsaufwendungen (netto), Abschreibungen und Amortisation. Westport Fuel Systems definiert das bereinigte EBITDA als EBITDA aus laufenden Geschäften ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste sowie unbare und sonstige Anpassungen. Das Management verwendet das bereinigte EBITDA als langfristigen Indikator für die operative Leistung, da es eng mit der Fähigkeit der Geschäftsbereiche zur Generierung eines nachhaltigen Cashflows zusammenhängt und solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Das bereinigte EBITDA enthält den Anteil des Unternehmens an den Erträgen von Joint Ventures.

Die Begriffe EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nach den allgemein anerkannten US Rechnungslegungsgrundsätzen ("U.S. GAAP") nicht definiert und stellen keine Kennzahl für Betriebserträge, Betriebsleistung oder Liquidität dar, die in Übereinstimmung mit den US-GAAP dargestellt werden. Das EBITDA und das bereinigte EBITDA sind als Analyseinstrumente nur bedingt geeignet und bei der Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens sollten Anleger das EBITDA sowie das bereinigte EBITDA nicht isoliert oder als Alternative zum Nettoverlust oder zu anderen nach US-GAAP erstellten Daten der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung betrachten. Unter anderem spiegeln das EBITDA und das bereinigte EBITDA nicht die tatsächlichen Cash-Ausgaben des Unternehmens wider. Andere Unternehmen können ähnliche Maßnahmen anders berechnen als Westport Fuel Systems, was ihren Nutzen als Vergleichsmaßstab einschränkt. Das Unternehmen kompensiert diese Einschränkungen, indem es sich in erster Linie auf seine US-GAAP-Ergebnisse stützt und EBITDA und bereinigtes EBITDA als ergänzende Informationen nutzt.

GAAP- und NICHT GAAP-KONFORME FINANZKENNZAHLEN







(in Millionen Dollar) 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 Quartalsbericht zum Ende des dritten Quartals Nettoverlust vor Ertragssteuern $ (11,0) $ (16,4) $ (9,7) $ (13,0) $ (12,0)











Zinsaufwand (Ertrag), netto 0,2 0,1 0,4 (0,1) 0,2 Abschreibung und Amortisierung 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 EBITDA (8,0) (13,5) (6,3) (10,1) (8,6)











Aktienbasierte Vergütung 0,8 0,2 0,7 0,8 (0,3) Nicht realisierter Devisenverlust 2,7 0,4 1,1 2,4 1,4 Verlust aus dem Erlöschen von Lizenzgebühren - - - 2,9 - Abfindungskosten - - - - 4,5 Bereinigter EBITDA $ (4,5) $ (12,9) $ (4,5) $ (4,0) $ (3,0)

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanzen (ungeprüft)

(in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Aktienbeträge)

30. September 2023 und 31. Dezember 2022





30. September 2023

31. Dezember 2022 Vermögenswerte







Umlaufvermögen:







Barmittel und Barmitteläquivalente (einschließlich eingeschränkter Barmittel)

$ 43.967

$ 86.184 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

100.926

101.640 Bestände

76.876

81.635 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

6.089

7.760 Summe Umlaufvermögen

227.858

277.219 Langfristige Investitionen

5.206

4.629 Immobilen, Anlagen und Ausrüstungen

65.781

62.641 Nutzungsrechte aus betrieblichen Leasing-Verträgen

22.513

23.727 Immaterielle Vermögenswerte

6.858

7.817 Latente Ertragssteueransprüche

10.594

10.430 Firmenwert

2.931

2.958 Sonstige langfristige Vermögenswerte

13.776

18.030 Gesamtvermögen

$ 355.517

$ 407.451 Verbindlichkeiten und Eigenkapital







Kurzfristige Verbindlichkeiten:







Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten

$ 101.505

$ 98.863 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus operativem Leasing

3.186

3.379 Kurzfristige Verbindlichkeiten

6.348

9.102 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten

12.698

11.698 Kurzfristiger Anteil der langfristigen Lizenzgebührenverbindlichkeiten

-

1.162 Kurzfristiger Teil der Gewährleistungshaftung

8.672

11.315 Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten

132.409

135.519 Langfristige Verbindlichkeiten aus operativen Leasing-Verhältnissen

19.005

20.080 Langfristige Verbindlichkeiten

23.207

32.164 Langfristige Lizenzgebühren

-

4.376 Gewährleistungshaftung

1.249

2.984 Latente Ertragssteuerverbindlichkeiten

3.418

3.282 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

5.045

5.080 Summe Verbindlichkeiten

184.333

203.485 Eigenkapital der Aktionäre:







Aktienkapital:







Unbegrenzte Stammaktien und Vorzugsaktien, ohne Nennwert







17.174.972 ('2022 - 17.130.316) ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien

1.244.547

1.243.272 Sonstige Eigenkapitalinstrumente

9.002

9.212 Zusätzliches eingezahltes Kapital

11.516

11.516 Kumuliertes Defizit

(1.060.488)

(1.024.716) Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(33.393)

(35.318) Gesamtes Eigenkapital der Aktionäre

171.184

203.966 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital der Aktionäre

$ 355.517

$ 407.451

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanzen und Gesamtergebnisrechnung (Verlust) (ungeprüft)

(in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme von Aktien und der Beträge je Aktie)

Drei und neun Monate bis zum 2022 30. September 2023 und 2022.





QUARTALSBERICHT ZUM

30. September,

NEUNMONATSBERICHT ZUM

30. September,



2023

2022

2023

2022 Umsatz

$ 77.391

$ 71.182

$ 244,653

$ 227.690 Herstellungskosten und Ausgaben:















Umsatzkosten

64.163

59.910

203.695

195.986 Forschung und Entwicklung

5.748

6.473

18.796

17.661 Allgemeine und Verwaltungskosten

12.993

8.649

33.307

26.853 Vertrieb und Marketing

4.088

3.351

12.557

10.914 Wechselkursverlust

1.430

2.648

4.926

5.985 Abschreibung und Amortisierung

1.100

1,074

3.158

3.342



89.522

82.105

276.439

260.741 Verlust aus dem operativen Geschäft

(12.131)

(10.923)

(31.786)

(33.051)

















Erträge aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen

448

202

633

953 Gewinn aus dem Verkauf von Investitionen und Vermögenswerten

(144)

-

(123)

19.119 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Aufzinsung von Lizenzgebühren

(568)

(796)

(2.058)

(2.695) Verlust aus Tilgung

-

-

(2.909)

- Zinsen und sonstige Erträge, abzüglich Bankgebühren

382

555

1.560

793 Verlust vor Ertragssteuern

(12.013)

(10.962)

(34.683)

(14.881) Ertragssteueraufwand (-erstattung)

(76)

965

1.089

915 Nettoverlust für den Berichtzeitraum

(11.937)

(11.927)

(35.772)

(15.796) Sonstiger Gesamtverlust:















Kumulierte Umrechnungsdifferenzen

3.427

(5.514)

(1.925)

(10.159) Gesamtverlust

$ (8.510)

$ (17.441)

$ (37.697)

$ (25.955)

















Verlust pro Aktie:















Nettoverlust je Aktie (unverwässert und verwässert)

$ (0,68)

$ (0,70)

$ (2,03)

$ (0,92) Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien:















Unverwässert und verwässert

17.666.649

17.124.606

17.664.106

17.120.040

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Verkürzte konsolidierte Zwischen-Kapitalflussrechnungen (ungeprüft)

(in Tausend US-Dollar)

Drei und neun Monate zum 30. September 2023 und 2022





Drei Monate zum

30. September,

Neun Monate zum

30. September,



2023

2022

2023

2022 Operative Tätigkeiten:















Nettoverlust für den Berichtzeitraum

$ (11.937)

$ (11.927)

$ (35.772)

$ (15.796) Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:















Abschreibung und Amortisierung

3.250

2.900

9.270

9.040 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen

(310)

731

1.065

1.972 Nicht realisierter Währungsverlust

1.430

2.648

4.926

5.985 Latente Ertragssteuern

(324)

531

(347)

- Erträge aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen

(448)

(202)

(633)

(953) Zinsen auf langfristige Verbindlichkeiten und Aufzinsung von Lizenzgebühren

568

796

2.058

2.695 Veränderung der Bestandsabschreibungen auf den Nettoveräußerungswert

500

476

2.078

1.025 Verlust aus dem Erlöschen von Lizenzgebühren

-

-

2.909

- Veränderung bei Forderungsverlusten

304

219

676

278 (Gewinn) Verlust aus dem Verkauf von Investitionen und Vermögenswerten

144

-

123

(19.119) Änderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva:















Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.877

3.342

2.305

5.813 Bestände

3.359

(387)

2.231

(12.270) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

1.889

(2.555)

3.296

(3.743) Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten

844

(2.971)

1.894

(10.251) Gewährleistungshaftung

(1.061)

(2.192)

(3.622)

(6.671) Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus operativen Aktivitäten

1.085

(8.591)

(7.543)

(41.995) Investitionsaktivitäten:















Erwerb von Immobilien, Anlagen und sonstigen Vermögenswerten

(4.081)

(2.467)

(11.993)

(8.450) Erwerb von immateriellen Vermögenswerten

-

(78)

-

(374) Erlöse aus dem Verkauf von Investitionen und Vermögenswerten

-

-

133

31.949 Nettomittelfluss aus (für) Investitionstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche

(4.081)

(2.545)

(11.860)

23.125 Finanzierungstätigkeiten:















Rückzahlungen von kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten

(11.943)

(13.353)

(34.819)

(49.952) Inanspruchnahme von Betriebskreditlinien und langfristigen Fazilitäten

7.497

9.707

20.593

35.099 Zahlung von Lizenzgebühren

-

-

(8.687)

(5.200) Nettokapital für Finanzierungstätigkeiten

(4.446)

(3.646)

(22.913)

(20.053) Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die liquiden Mittel

(856)

3.109

99

532 Nettoabnahme der Barmittel und der Barmitteläquivalente

(8.298)

(11.673)

(42.217)

(38.391) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums (einschließlich Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung)

52.265

98.174

86.184

124.892 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums (einschließlich Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung)

$ 43.967

$ 86.501

$ 43.967

$ 86.501

